Corrientes: Greenpeace reitera pedido de ayuda

El director de Programas de Greenpeace Argentina, Diego Salas, recalcó que el ecocidio en cuestión ha sido ocasionado por múltiples responsables, y que ya ha ocasionado la pérdida del 13% de los humedales de Corrientes.

Diego Salas agregó: "...la importancia de estos ecosistemas no está siendo valorada como debería. Ya ocurrió en el Delta del Paraná hace dos años, cuando se incendiaron cerca de 300 mil hectáreas; ahora en Corrientes; y de seguir sin protección, no hay motivo para que no se sigan destruyendo los humedales de nuestro país”.

Greenpeace.jpg La campaña de Greenpeace para ayudar a las especies afectadas por los incendios.

El reporte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego muestra diez localidades afectadas por los incendios en Corrientes (Caa Catí, Mercedes, Concepción III, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro y San Martín) y en 8 ciudades de Misiones (Guaraní, San Ignacio, Concepción de la Sierra, Candelaria, Apóstoles, Santa Ana, San Javier y Montecarlo). También hubo registros de focos en Formosa y en la Patagonia (Neuquén, Río Negro y Chubut).

En el nuevo pedido de ayuda, Greepeace destacó la labor de las organizaciones que se encuentran en Corrientes rescatando y asistiendo a los animales, en medio del fuego. Por eso también invitó a sumarse a la campaña de Rewilding Argentina para hacer llegar ayuda directa al lugar con este fin.

Rewilding.jpg La campaña de la fundación Rewilding, organización que protege la fauna silvestre del Iberá.

