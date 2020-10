Coronavirus: pide volver a Mendoza y darle el último adiós a su madre

“Solo pido que me dejen recibir las cenizas de mi madre y hacer el duelo con mi hermano, que es lo único que me queda”, dice. Se llama Érika Coria, es de Mendoza, hace 2 años que vive en Chile y su madre murió el 5 de octubre en una clínica mendocina por coronavirus. La joven pide que le permitan hacer la cuarentena en la casa familiar y no en un hotel. “No estoy yendo de vacaciones ni regresando al país. Lo único que quiero es poder recibir los restos de mi madre y después regresar a Chile a trabajar”