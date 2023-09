Cornejo defendió la salud pública y afirmó que el Notti atendió a 1.000 chicos de otras provincias

hospital notti.jpg El hospital Notti realiza unas 150.000 atenciones al año, sumando todos los servicios que brinda. Es centro de referencia del Oeste del país.

Cornejo resaltó la herramienta del bloqueo de título como un mecanismo en el que se valora la actividad médica, aunque también reconoció el adverso contexto económico con alta inflación para que estas mejoras puedan surtir su efecto.

"Con tanta devaluación del peso, maravillas no se pueden hacer", resaltó.

"Categóricamente no es mejor el sistema de salud puntano que el nuestro, Mendoza tiene mejor equipamiento. De hecho se atendieron a 1.000 chiquitos puntanos en 2022 ( que comprende atenciones a niños de San Juan y La Rioja). En el próximo período quiero ampliar el Notti, ya en 2019 compramos el terreno lindante, pero hay que resolver las complejidades de la especialidad", dijo en los micrófonos de Nihuil.

E insistió: "Nosotros estamos atendiendo puntanos, neuquinos, incluso chilenos" y reconoció que ante la falta de interés de los especialistas en radicarse en la provincia, "hay que salir a buscarlos".

Consultado al respecto, el director del hospital Notti, Jorge Pérez, confirmó estos números a Diario UNO y argumentó que esto se debe "a la característica de alta complejidad que tiene el centro asistencial, lo que hace que sea un centro de referencia en salud en otras provincias. Por eso, siempre hemos recibido pacientes que provienen de lugares donde no hay infraestructura acorde en el diagnóstico, como en profesionales".

Al año, el Notti hace 150.000 atenciones médicas, entre consultorio e internaciones.

Durante el primer trimestre del 2023, el efector pediátrico lleva más de 90.000 atenciones, sumando las especialidades que se asisten en los consultorios.

"Este año bajó un poco la atención a pacientes de San Luis porque el hospital que tienen está sumando la atención pediátrica, pero todavía no cubre el total de su necesidad. Llevamos unos 500 chicos atendidos de otros lugares de la región hasta hoy", detalló Pérez.

Sobre el recupero de lo que invierte el Estado en los insumos y en la atención medica, el galeno admitió que "lo que le pedimos a otros ministerios de Salud, cuando viene un chico derivado es que nos brinden los descartables. Muchas veces, debemos poner todo desde el Notti o llegan después de haber hecho la práctica".

"Si bien no hemos logrado retener personal se han hecho grandes cambios para seguir sosteniendo muchos servicios y se han mejorado las dedicaciones especiales", admitió el médico, haciendo referencia a la crisis de salud por la pérdida de recurso humano y porque no se han cubierto al 100% las convocatorias para nuevas residencias médicas.

Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), Claudia Iturbe, consideró: "Lo que decimos y resaltamos es la falta de recurso humano que es lo más grave que está pasando, porque los médicos se ven recargados y eso produce un abuso y una carga y una baja en la calidad de vida de nuestros médicos".

"Vemos abuso y maltrato. Esto es un dilema que no tiene solución porque no se puede dejar de atender a los pacientes, ni rechazar a ninguno ni los que vienen de obras sociales, ni los que vienen de otros lugares, pero no hay una política de recursos humanos que se piense a mediano y a corto plazo y esto hace que se traduzca en la migración de los profesionales", puntualizó.