Semaglutida inyección para adelgazar.jpg En Argentina la Anmat autorizó la inyección para adelgazar.

La primera inyección para adelgazar que se conoció fue la liraglutida, de aplicación diaria y que se usaba para la diabetes y después "como se comprobó que las personas adelgazaban, se comenzó a usar para obesidad", explicó Cormillot.

"Después dijeron 'tenemos que encontrar una que dure un poco más' porque a la gente pincharse todos los días no le gusta. Y apareció la semaglutida, que se utiliza una vez por semana, también subcutánea y regula durante 7 días el apetito.

En este punto el médico planteó: "¿Puede una persona usar la inyección de semaglutida y no realizar ningún tratamiento?". Y desarrolló: "Poder, puede. Pero no le conviene porque es muy posible que si no hace un pequeño cambio de hábitos, esa persona termine recayendo porque se apoya demasiado en esa muleta" (la inyección de semaglutida).

Sin embargo, remarcó que es una "muleta fuerte, la mejor que se ha inventado hasta ahora, pero se van a inventar cosas nuevas. No obstante, hoy por hoy es un medicamento seguro, eficaz y que permite adelgazar durante mucho tiempo.

Semaglutida inyección para adelgazar 1.jpg Así se coloca la inyección para adelgazar.

¿Cuánto vale la inyección para adelgazar de semaglutida?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó, por disposición N° 5591/2023, a la firma NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A., la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la especialidad medicinal de nombre comercial WEGOVY® y nombre genérico semaglutida. Es decir, que autorizó la venta hace casi dos meses de la inyección para adelgazar.

Anmat informó que "según se desprende de los rótulos autorizados el producto está indicado en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física para el control del peso, incluyendo pérdida de peso y mantenimiento del peso, en adultos con un índice de masa corporal (IMC) inicial de • ≥30 kg/m2 (obesidad), o • ≥27 kg/m2 a <30 kg/m2 (sobrepeso) en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso, por ejemplo, alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular (extracto de prospecto para el profesional de salud).

La condición de expendio es venta bajo receta.

El precio de cada inyección de Wegovy (semaglucida) vale entre $72.108 y $122.584, dependiendo la dosis. Aunque desde su autorización, el medicamento ha estado en falta repetidas veces.