¿Conviene comprar una licuadora, procesadora o minipimer?: diferencias claves

Para comenzar, hay que saber que la minipímer, aunque es el electrodoméstico para procesar más práctico y económico, puede que no soporte mucho. A diferencia de otros aparatos de alimentos, la minipimer es portátil y se puede usar directamente en ollas y recipientes.

Su principal diferencia es de tamaño, ya que ocupa muy poco espacio de guardado. Se usa para sopas, mayonesas, purés y salsas que no tienen algo muy duro o sólido que pueda dañar las cuchillas.

Existen procesadoras portátiles de diferentes potencias, pero conviene la de 800 W para que no se dañe. Su desventaja es que, al ser pequeña, no sirve para grandes cantidades de alimentos. Lo bueno es que trae diferentes cabezales para batir, procesar y licuar.

procesadora de alimentos Diferencias importantes a tener en cuenta.

A diferencia de la minipimer, la licuadora está diseñada específicamente para trabajar con líquidos y para conseguir texturas bien homogéneas en los alimentos. Tiene mayor capacidad que otros electrodomésticos y una cuchilla para mayores volúmenes de alimento.

Sin embargo, la licuadora es bastante grande si la comparamos con la minipimer y cuesta usarla en preparaciones o alimentos que no son líquidos.

Finalmente, la procesadora o multiprocesadora de alimentos es ideal para procesar alimentos firmes como carne, verduras crudas, galletas y frutos secos. Tiene muchas variedades de cuchillas y procesa el alimento sin tener que añadir algún líquido.

Pero también tiene algunos contras que marcan la diferencia con los otros electrodomésticos. El principal problema es que es muy grande, pesa más y hay que lavar muchas piezas luego de usarla.

Cómo limpiar y desinfectar cualquiera de estos electrodomésticos

Para limpiar los restos de alimentos de la licuadora, la procesadora y la minipimer, hay que prestar atención sobre todo a las cuchillas, para que queden muy limpias, sin humedad y no se forme óxido en el metal.

minipimer Hay que limpiar bien los restos de alimentos para evitar malos olores, bacterias y hongos.

Para limpiar el vaso del electrodoméstico hay que usar detergente y la parte suave de la esponja. Si quedan manchas o pegotes de comida, se puede usar un poco de vinagre para ablandarlas.