La última actualización de Samsung beneficia solo a estos teléfonos: cuáles son y qué nuevas funciones llegan

Para que un teléfono que lleva su tiempo en el mercado continúe con protección y reciba las últimas novedades en materia de software, es necesario instalar su actualización mensual. En esta ocasión, Samsung lanzó la correspondiente al mes de junio, la cual llega solo a un puñado de celulares y sorprende por liberar dos funciones exclusivas de los Galaxy S26. Conocé cuáles son y qué smartphones serán los beneficiados.
Alerta Samsung: la compañía surcoreana libera la última actualización a estos teléfonos
Como ocurre de manera habitual cada mes, Samsung confirmó el despliegue de su nuevo parche de seguridad y software para el mes de junio. Sin embargo, en esta ocasión, la distribución no será generalizada, sino que beneficiará de forma exclusiva a un selecto grupo de teléfonos de gama alta.
Quienes recibirán esta mejora son los modelos Galaxy S25, Galaxy S25+ y Galaxy S25 Ultra, junto con el plegable Galaxy Z Fold7. Estos teléfonos no solo obtendrán las clásicas soluciones de estabilidad y rendimiento, sino también dos funciones avanzadas de Galaxy AI directamente heredadas de la familia Galaxy S26.
La llegada de estas funciones de inteligencia artificial representa una grata sorpresa para los usuarios, ya que inicialmente se esperaban con el lanzamiento de la capa de personalización One UI 8.5. Su ausencia en aquella versión supuso una notable decepción para muchos, pero la actualización de este mes confirma que las herramientas ya están disponibles para aquellos que tengan los teléfonos mencionados anteriormente.
La primera gran incorporación es Priorizar notificaciones. Esta herramienta analiza mediante inteligencia artificial los avisos que ingresan al teléfono y los reordena para colocar primero las alertas más relevantes. El objetivo principal es evitar que los mensajes urgentes se pierdan o pasen desapercibidos entre el flujo constante de notificaciones.
La segunda novedad es Resumen de archivos, una herramienta diseñada para la productividad que es capaz de procesar documentos en formato PDF y archivos TXT, generando resúmenes automatizados para que el usuario capte lo más destacado de un vistazo y optimice su tiempo.
Para saber si podés instalar la actualización y acceder de inmediato a estas ventajas, tendrás que ingresar al menú del teléfono. El procedimiento consiste en dirigirse a Ajustes, seleccionar el apartado de Actualización de software y pulsar en Descargar e instalar. Una vez finalizado el proceso de descarga, solo tendrás que seguir las instrucciones en pantalla hasta que el sistema te pida reiniciar el celular.