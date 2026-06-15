La última actualización de Samsung beneficia solo a estos teléfonos: cuáles son y qué nuevas funciones llegan

galaxy s25 samsung Los Samsung Galaxy S25 serán de los teléfonos beneficiados con esta actualización.

La llegada de estas funciones de inteligencia artificial representa una grata sorpresa para los usuarios, ya que inicialmente se esperaban con el lanzamiento de la capa de personalización One UI 8.5. Su ausencia en aquella versión supuso una notable decepción para muchos, pero la actualización de este mes confirma que las herramientas ya están disponibles para aquellos que tengan los teléfonos mencionados anteriormente.

La primera gran incorporación es Priorizar notificaciones. Esta herramienta analiza mediante inteligencia artificial los avisos que ingresan al teléfono y los reordena para colocar primero las alertas más relevantes. El objetivo principal es evitar que los mensajes urgentes se pierdan o pasen desapercibidos entre el flujo constante de notificaciones.

La segunda novedad es Resumen de archivos, una herramienta diseñada para la productividad que es capaz de procesar documentos en formato PDF y archivos TXT, generando resúmenes automatizados para que el usuario capte lo más destacado de un vistazo y optimice su tiempo.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA.png Si tenés cualquiera de estos teléfonos, podés instalar de inmediato la actualización del mes de junio.

Para saber si podés instalar la actualización y acceder de inmediato a estas ventajas, tendrás que ingresar al menú del teléfono. El procedimiento consiste en dirigirse a Ajustes, seleccionar el apartado de Actualización de software y pulsar en Descargar e instalar. Una vez finalizado el proceso de descarga, solo tendrás que seguir las instrucciones en pantalla hasta que el sistema te pida reiniciar el celular.