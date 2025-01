Controles de tránsito: la pregunta capciosa para que "confieses solito"

Dia del Amigo - Bares - Covid Mendoza - Controles Transitos (7).jpg Controles de tránsito. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

¿Cuál es la pregunta capciosa de los operativos de tránsito?

La pregunta capciosa o tramposa en los controles de tránsito es ¿sabe usted por qué fue detenido?. Lo que muchas veces sucede es que el mismo conductor admite una infracción que tal vez no había sido vista o tenida en cuenta por la persona que trabaja en el operativo.

Otra alternativa a este tipo de pregunta es ¿está muy apurado?, La respuesta suele ser un justificativo que de forma implicita admite un posible exceso de velocidad.

Controles de tránsito: cómo responder la pregunta ¿usted sabe por qué fue detenido?

En cualquier operativo vial que se detiene a un conductor en su vehículo para control de documentación y estado para circular, el ciudadano debe ceñirse a mostrar la los papeles requeridos (generalmente tarjeta verde, licencia de conducir y comprobante del seguro, en ocasiones RTO o VTO) sin tener que dar ningún tipo de respuestas verbales.

Toda persona que que haya estado alguna vez en un control vial sabe que la Policía de Tránsito, generalmente se dirige con respeto a los conductores de vehículos, con el objetivo de pedir los documentos y efectuar el control de rutina.

Sin embargo, ante preguntas tramposas como ¿usted sabe por qué fue detenido? o ¿está muy apurado? que parece intrascendente, se ha convertido en análisis de expertos en derecho o en seguridad vial, quienes no llegan a un acuerdo con respecto a si la respuesta a la pregunta puede provocar algún tipo de sanción.

Cuando los agentes policiales detienen a un conductor entre varios, queda lugar para que utilicen una vieja treta y hacer que "pisen el palito" a los que saben que pueden haber cometido una infracción.

Si a un conductor la Policía le pregunta ¿usted sabe por qué fue detenido? las respuestas más aconsejables son las siguientes:

"Realmente no lo sé, usted me lo dirá". O bien "no sé, usted me lo informará".

"Supongo que querrá revisar mi licencia de conducir, la tarjeta verde y el comprobante del seguro, como en cualquier operativo".

Si la pregunta es está muy apurado, la respuesta debe ser negativa

Justamente, una de las respuestas más inteligentes es no contestar nunca de manera afirmativa. Por ejemplo, ante la pregunta responder "sí", porque podría ser tomada como un reconocimiento implícito de cualquier tipo de infracción, con su correspondiente sanción. Admitir una presunta falta podría conllevar una multa.

Ahora bien, si la pregunta es ¿conoce usted las señales de tránsito?. En este caso lo mejor será decir que sí, de otra manera es como admitir que no debería tener licencia de conducir.

Finalmente, la mejor estrategia, en todo caso, es evitar admisiones implícitas de culpa, mantener la calma y cooperar con las autoridades dentro de lo necesario.