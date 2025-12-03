Desde hace poco más de dos años que, gracias a las facilidades de acceso de los créditos hipotecarios, la construcción de departamentos y viviendas se potenció a gran escala a nivel país. El valor de estos proyectos no solo varía de acuerdo a los tamaños y materiales que se utiliza, sino también de acuerdo a la provincia en la que se realiza.
Construcción en Mendoza: cuánto cuesta construir una casa de 55 m2 en diciembre
Con la llegada del mes de diciembre, se conoció el valor del m2 que regirá en la construcción en la provincia de Mendoza
El Colegio de Arquitectos de la provincia de Mendoza definió el valor del m2, un indicador que regula los cálculos en la construcción, durante todo el mes de diciembre. Si bien no se contempla el total de los gastos, una de las preguntas más comunes gira en torno al cálculo que se realiza por una casa de 55 m2.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Construcción en Mendoza: esto cuesta una casa de 55 m2 en diciembre
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11. El aumento, de poco más del 4%, se regirá durante octubre, noviembre y diciembre.
Si una persona opta por iniciar la construcción de una vivienda de 55 m2 en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta lo que el Colegio de Arquitectos considera para el mes de diciembre, necesitaríamos un total de $69.166.411,05.