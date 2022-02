Constanza y Ariel, la pareja creadora de Entre Dos que arrancó horneando en la cocina de casa

El mes pasado, Entre Dos produjo 80 mil docenas, es decir, casi 2.700 por día, más de cuatro veces lo que fabricaban en 2018, que eran 18 mil docenas al mes. A este ritmo alcanzarán el millones de docenas anual. Tienen más de cien empelados que dependen directamente de ellos entre la fábrica y las cafeterías y le venden sus alfajores a más de dos mil locales en la provincia.

Ariel Fabrizio y Constanza Carcaño en Entre Dos de Colonia Suiza.jpg Alfajores Entre Dos produce alrededor de 80 mil docenas al mes. Foto: Diario UNO, Martín Pravata

Los empresarios tienen 18 franquicias de Entre Dos en el país. Recientemente abrieron una sucursal en Neuquén. Ariel contó que solo seis de las 18 son propias. La proyección para este año es abrir cinco o seis franquicias más. Además, van a desembarcar en Santiago de Chile antes del invierno y esperan abrir otro Entre Dos en el vecino país antes del 2023.

Clientes en Entre Dos.jpg Esperan abrir dos franquicias en Chile durante este año. Foto: Diario UNO, Martín Pravata

Nueva sucursal de Entre Dos en Colonia Suiza

Ariel dijo que nunca tuvieron ayuda de nadie y tampoco vienen de familia de empresarios. La situación económica del país también los afecta porque si bien trabajan con productos nacionales, sus proveedores necesitan elementos importados para su producción.

El empresario aseguró que marzo y abril del 2020, cuando comenzaron las restricciones por la pandemia, fueron terribles, pero ya en junio les permitieron abrir. "Tuvimos que reinventarnos, nos acercamos más a los comercios de proximidad, a la gente y cerramos el año con un balance positivo".

Entre Dos de Colonia Suiza.jpg Cafetería en Colonia Suiza, Luján de Cuyo. Foto: Diario UNO, Martín Pravata

Los dueños de Entre Dos decidieron abrir una nueva sucursal en Colonia Suiza, Luján de Cuyo y se inauguró en diciembre del año pasado. Constanza contó que la idea surgió porque la cafetería de Blanco Encalada les quedaba chica y siempre estaba lleno y había lista de espera. Además, en la tienda de venta de alfajores solo entran dos personas.

"Nos gustaría que Colonia Suiza sea el lugar de referencia de la montaña y por eso pusimos ahí el otro local", afirmó Ariel. Y aunque siguen teniendo las reservas a pleno en ambos locales, no piensan en poner otro por la zona.

La proyección es hacer un espacio para que los visitantes puedan ver cómo se elabora el chocolate. Ariel aseguró que de lunes a viernes la mayoría de sus clientes son turistas, pero los fines de semana se colma de mendocinos.

Desayuno en Entre Dos Colonia Suiza.jpg Desayuno en Colonia Suiza con vista a la montaña. Foto: Diario UNO, Martín Pravata

Las anécdota más divertida, más triste y más emocionante

Ariel recuerda que cuando apenas comenzaron y todavía no ponían la fábrica en Blanco Encalada, hacían los alfajores en su casa y como no tenían plata para comprar un horno especial, cocinaban los alfajores en el horno de su cocina. "No podíamos hacer comida en el horno, comíamos todo en la cacerola porque si no le quedaba el olor de lo que comíamos al alfajor ", dijo entre risas.

Ariel Fabrizio y Constanza Carcaño los dueños de alfajores ENtre Dos.jpg "Comíamos todo en la cacerola porque sino le quedaba el olor de lo que comíamos al alfajor". Foto: Diario UNO, Martín Pravata

La etapa más triste que vivieron como empresa fue en el 2014 cuando compraron una máquina envasadora, la pagaron, gastaron todos sus ahorros y los estafaron. Pero siguieron adelante. "Fue un golpe duro, dijimos hay que seguir envasando a mano y al año pudimos comprar la máquina para envasar más alfajores por día y al otro año, invertimos en otra máquina más", contó Ariel.

Pero todo esfuerzo tiene una gran recompensa y en 2017, quedaron como el mejor alfajor del país en la categoría chocolate en la Fiesta Nacional del Alfajor. Constanza aseguró que fue una sorpresa porque ellos no participaron en el concurso. "Una puestera mandó el alfajor de chocolate y dulce de leche saborizado con ron y nos llamó diciendo que habíamos ganado y no entendíamos nada, no sabíamos ni qué concurso era".

Ariel Fabrizio y Constanza Carcaño en la sucrsal de Entre Dos de Colonia Suiza.jpg En 2014 los estafaron, pero siguieron adelante y tienen 18 franquicias. Foto: Diario UNO, Martín Pravata

Al año siguiente decidieron presentarse en la Fiesta Nacional del Alfajor que se celebra en La Falda, Córdoba, pero eligieron ellos los alfajores que presentaron en cada categoría. Se llevaron el primer puesto en la categoría de alfajor de chocolate con el tradicional Entre Dos. En 2019, siguieron en el podio con el segundo lugar en la categoría dulce de leche con el alfajor de chocolate blanco.

En el 2020, el concurso no se realizó por la pandemia y el año pasado volvieron a dejar a Mendoza en lo más alto del país, coronándose con el alfajor de naranja y chocolate como el mejor en la categoría de alfajores de fruta. "Hicimos ese sabor porque estaba en auge, de moda, las naranjas con chocolate, es una excelente combinación", aseguró Ariel.

Ariel Fabrizio y Constanza Carcaño la pareja dueña de alfajores Entre Dos.jpg El alfajor de naranja y chocolate fue coronado como el mejor alfajor de fruta en 2021. Foto: Diario UNO, Martín Pravata

El alfajor preferido de los dueños de Entre Dos

Ariel contó que ellos primero prueban en sus tiendas el funcionamiento de los nuevos sabores y luego deciden si los venden a los comercios. Agregó que lejos el alfajor más vendido es el clásico, de chocolate negro con dulce de leche.

Sin embargo, el que más le gusta es el de maicena porque es el que lo remonta a la infancia, a la cocina, a la familia. Para Constanza el favorito es el de hojaldre porque "es distinto, es único, no lo inventé yo y tiene una mezcla perfecta porque la masa no es dulce".