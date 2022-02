Marcos Jofré, el estratega que llevó al vino Trivento Reserve a un arrollador éxito planetario

Marcos Jofré Bodega Trivento (11).jpeg Trivento Reserve es el más vendido en el mundo. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

La bodega Trivento, ubicada en Ruta 60 y Canal Pescara, de Maipú, se destacó durante muchos años por llegar a más de 120 países, pero ahora la estrategia es otra.

"Hoy llegamos a 80 países. La idea es concentrarnos y llegar a menos países, pero con más potencia, cada vez más fuertes explotarlos, como en Inglaterra y Estados Unidos, que llegamos con el producto, con marketing, con la fuerza de venta, con promoción", dijo Marcos Jofré a Diario UNO.

Trivento llega a Inglaterra, Estados Unidos, donde sus vinos son muy fuertes, pero también en el mercado de Brasil y México. Otros mercados son China y Corea del Sur, además de Bélgica, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Suiza, Francia, Rusia. Pero también llegan a Costa Rica, Colombia, Perú y el mercado de Latam. Y aunque llame la atención, "hace un par de años pusimos el foco en Argentina y crecimos mucho. Más del 70% (de las ventas en Argentina) es Trivento Reserve y Gold".

Crecimiento en números

A pesar del contexto mundial de pandemia, cuarentena, aislamiento, y las víctimas del Covid, la Bodega Trivento tuvo un crecimiento muy importante en el 2020, que siguió en el 2021.

"En el 2020 Trivento Reserve creció en ventas más del 50% y en el 2021 creció otro 19% respecto al año anterior. Golden este año va a estar en 90.000 cajas de 12 botellas cada una, el doble que en el 2019. Crecimos 30% en el 2020 en esta categoría. Entre Private Reserve, Golden y Reserve, crecimos el 70% entre el 2020 y el 2021", manifestó el gerente mendocino.

Marcos Jofré Bodega Trivento (15).jpeg Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Jofré reveló: "Veníamos preparándonos con una estrategia comercial operativa para ciertas metas y la pandemia de alguna manera no solo aceleró los procesos, sino que nos dejó muy bien posicionados. Acá hay equipos profesionalizados que ya estábamos acostumbrados a hacerlo en remoto, en pantuflas, pijama y sin marcar horario. Desde lo operativo estábamos ordenados, nuestro sistema todo automatizado, teníamos que hacer pequeños ajustes".

Toda esa preparación fue una ventaja y cuando se dieron las oportunidades, sin perder tiempo "llegamos al mercado, lo abastecimos, éramos competitivos. Logramos capturar mucho valor rápidamente. La pandemia no nos frenó ni un día".

"En el medio de la pandemia teníamos contratadas varias cosas porque veníamos con la idea del foco en Inglaterra y Estados Unidos con publicidades en canales abiertos por un millón de dólares, y le dimos para adelante. Gracias a eso nos fue muy bien. Estábamos con publicidad en prime time de la televisión de Inglaterra y fue impresionante como las ventas empezaron a girar el negocio", manifestó Jofré.

El CEO de Trivento aseguró que en el 2020 no faltó nada, pero en el 2021 hubo algunos problemas de transporte y el faltante de botellas, pero nada que no pudieran resolver.

Innovaciones sustentables

- ¿Cómo surgió el malbec blanco?

- Nació en un tipo de hackathon en el 2018. Todos los años llevamos a la gente de la bodega a hacer un trabajo social, y ese año se los juntó a todos para trabajar en grupo. Todos tenían que opinar y pensar un producto nuevo. Queríamos hacer un trabajo irruptivo. Cuando tenés 500 empleados, tenés 500 consumidores, teníamos una heterogeneidad maravillosa para trabajar y salió lo del malbec blanco. Como trabajo social, parte de la ganancia de producto va a becas de estudio al Fonbec (una fundación que entrega becas de estudio).

Y sospechábamos lo que después pasó. Había blancos de uvas tintas, pero partidas chicas. Le pusimos White Malbec y sabíamos que estábamos creando una nueva categoría para el mundo, en un segmento donde la gente que quiere conocer cosas. Ahora hay muchas bodegas que sacan su White Malbec. La industria vitivinícola sale junta o no sale.

En el 2019 salió a la venta, pero en el 2020 y el 2021 explotó.

Marcos Jofré Bodega Trivento (20).jpeg Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

- ¿Cuál es el proyecto para este 2022?

- El vino orgánico sin sulfitos, buscando un equilibrio que sea reserva, que tenga capacidad de guarda, con uva orgánica del Valle de Uco. Logramos un muy buen producto y la línea de trabajo va en que tenga algún atributo sustentable.

Trivento siempre fue un jugador importante en las prácticas de sustentabilidad. Hay momentos del año en que funcionamos solo con los paneles solares que tenemos. En Drummon vamos a invertir en paneles, con reportes GRI (Reporte Global o Global Reporting Initiative) de sustentabilidad, con certificaciones. Venimos con prácticas en reducción de agua, de energía eléctrica, en mejoras en los procesos, en prácticas sustentables con la comunidad, en la finca. Pero el vino es el producto y lo tiene que comunicar al consumidor. Por eso, salimos con lo que más nos gusta, que es la parte social. Acá está nuestro producto con atributo sustentable social White Malbec, con 50 becas anuales. Y después el orgánico es la segunda con la expresión de la tierra.

- ¿Qué es ser una empresa B?

- Es una forma de trabajar con tiple impacto: social, ambiental y económico. Tenés que tener un propósito alineado con la sustentabilidad. Te ayuda a crecer en eso que es difícil y a contagiar. Te invita a ser una empresa muy transparente. Hay un trabajo fuerte año a año. Estamos hoy alineandos al desarrollo sostenible y los objetivos están basados en la ciencia. Lo podés certificar para que tu proceso científico sea el correcto. Tenemos metas ambiciosas que vamos trabajando en el año y hasta ahora siempre las cumplimos.

El primer CEO mendocino

Jofré nació en Godoy Cruz, tiene 44 años, es ingeniero industrial recibido de la UNCuyo y Magíster en Dirección de empresas de la Universidad Di Tella. Está casado con una abogada especializada en derecho informático y ciberdelitos. Sus hijos son Emma, de 6 años, y Augusto de apenas un mes. Es hincha de Independiente Rivadavia y de Independiente de Avellaneda.

Marcos Jofré Bodega Trivento (19).jpeg Marcos Jofré, el primer mendocino CEO de Bodega Trivento. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Llegó a la empresa en el 2011, luego de haber trabajado un año en otra reconocida bodega de Mendoza. Creció profesionalmente, se perfeccionó y en el 2019 fue nombrado CEO de Trivento por los dueños de la reconocida compañía chilena Concha y Toro.

Es el segundo CEO argentino, pero el primer mendocino en llegar a ese cargo dentro de la compañía. "Para mi fue algo muy especial. Trabajé en otras empresas, pero llegar a ser CEO, depender de un directorio en una compañía multinacional como es Concha y Toro es un lujo. A veces pienso y es increíble que me pase esto. Estoy muy agradecido. Mis padres se cambiaron a una finca en Coquimbito hace años, acá cerquita. Estoy a menos de 6 kilómetros de ellos".

"Es difícil que ocurra esto donde naciste. Para lograr estas cosas hacés sacrificios personales muy fuertes. A los 28 años estaba con 500 kilómetros de gasoducto. Trabajaba para Transportadora de gas del Norte, de Techín. Hice muchos sacrificios personales, el desarraigo, me perdí casamientos, cumpleaños, juntadas, nacimientos. Y después esto acá, no me pierdo nada, estoy con mi familia, mis padres, mis amigos".

- ¿Qué significa para el vino que la Unión Europea quiera etiquetarlo como 'producto cancerígeno'?

- El vino es un alimento saludable. Obvio que cualquier exceso es malo. Lo del etiquetado es sobre todas las bebidas alcohólicas sin importar su graduación, desconozco en qué se basan. Sin embargo el vino es un alimento, es una bebida noble, está en el Codex alimentarius, está dentro de una dieta balanceada, saludable.

Trivento es una empresa que todo lo que sea legal lo hace. Si lo piden nosotros lo vamos a hacer, pero hay que esperar. Creo que una cosa es que lo debatan y otra cosa es que pongan algo que el vino no es.

- ¿Qué pensás sobre el proyecto de legisladores de tolerancia cero al volante?

- Es complejo. Si está comprobado que a 0,5 gramos de alcohol en sangre estás bien de reflejos, me parece que lo que tenés que hacer es más controles en las rutas, más educación y no poner tolerancia cero. Si nadie controla ni educa, es lo mismo que 0 a 0,5. Por otro lado, en los últimos accidentes se ve que hay consumo de drogas, pastillas, cosas que no las sacan con la máquina de soplar.

Pienso que el vino en sí mismo se defiende solo. Tiene un impacto muy grande. En cada litro genera trabajo. Defiende la ruralidad, el origen de las personas, tecnifica, da educación.

- ¿Qué complicaciones tienen hoy en la producción y el crecimiento ?

- Hay una traba fuerte que son las retenciones. Sacándolas podría acompañar muchísimo a las ventas. Hay retenciones, aranceles que hacen que llegues más caro. Somos una de las vitiviniculturas más alejadas de los puertos, tenemos un montón de costos logísticos, y no tener una salida en trenes más económica y ágil es un problema. La salida a los puertos es complicada y cara.

Uno quiere tener alguna libertad más para poder desarrollar productos, por ejemplo con menos alcohol, pero muchas veces se encuentran con barreras técnicas.

Es algo muy importante el vino para nosotros, entonces hay que darle agilidad, acompañarlo, cualquier traba para poder llegar para que tenga competitividad es un tema.

- ¿Perdieron mercados por estos impuestos y retenciones?

- Sí, perdimos góndola. En China llegamos muy poco competitivos, llegamos más caro, con aranceles, con trabas y con retenciones. Tenés impuesto para ingresar al país, por la carga impositiva del vino. Otros países tienen menos carga impositiva, tienen acuerdos de libre comercio, no tienen retenciones, entonces no podés competir.

Un poco de historia

Concha y Toro es una compañía chilena dedicada al vino que nació en 1883 y que apuesta al desarrollo interno. En 1996 llegó a Argentina y compraron una finca en Ruta 60, en Russell, Maipú, y la de enfrente, llamada Los Vientos. Así comenzó a operar, y el negocio era pensado 100% para exportación, pero creció en diferentes mercados.

Concha y Toro tiene bodegas en Chile y en Estados Unidos y oficinas comerciales en 50 países. Tienen distribución en Brasil, China, Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Es el segundo grupo más grande del mundo.