Limón

De esta manera los limones no se "contagiarán" de las enfermedades y bacterias propias de otras frutas y verduras, y cada vez que los quieras comer, estarán frescos y llenos de jugo.

En caso de que el limón esté cortado por la mitad, puedes envolver la parte expuesta con plástico o usar un protector de frutas y consumirlo en pocos días. En la actualidad se consiguen muchos protectores o contenedores de frutas y verduras, los cuales no solo conservar el alimento, sino que también evitan que absorban los olores de la heladera y otras comidas.

Contenedor limón Los contenedores ayudan a conservar el alimento fresco y sin mal olor.

¿Cómo lograr que los limones suelten mejor su jugo?

Existen dos opciones rápidas para que los limones larguen todo su jugo. Una de ellas es a través del calor, y para lograrlo solo tienes que poner un limón en la hornalla o sobre el fuego directo durante un par de minutos. Luego, al corarlo, el jugo saldrá en mayor cantidad.

Otra opción es hacer rodar el limón en una superficie plana. Puedes lograrlo con las manos y sobre una mesada, o con el pie sobre el piso.