Conocé las tres lujosas casas que posee a su nombre Jennifer Lopez

Actualmente, la actriz posee casas valoradas en aproximadamente 125 millones de dólares. Su patrimonio se estima en 400 millones de dólares.

La mansión en Los Hamptons

Su mansión en Los Hamptons está valuada en 10 millones de dólares. Tiene ocho habitaciones, piscina, sauna y un espacio dedicado a la actividad artística.

primeramansion.jfif Vista superior de la mansión de Los Hamptons.

Mucho antes de realizar esta compra, Jennifer Lopez tuvo su primera oportunidad para invertir. Cuando empezó su carrera y luego de lograr éxito con su primer sencillo musical, JLo invirtió en una súper casa ubicada en Beverly Hills, cercana a Studio City. Cuenta con siete dormitorios y la estrella la compró por ese entonces por 4,3 millones de dólares.

Miami y su casa de estilo español

La mansión ubicada frente al mar en Miami tiene un marcado estilo español. Posee unas 2,97 hectáreas. Cuenta con palmeras, cuartos cómodos y jardines espectaculares.

mansionmiami.jfif Ubicada frente al mar, es una residencia de ensueño.

La propiedad tiene una piscina y un spa de 18,3 metros de largo, un estanque koi de 22.710 litros, una terraza de piedra de coral, una cabaña y una increíble cocina por fuera. También cuenta con un muelle con espacio para varias embarcaciones grandes.

La mansión junto a Marc Anthony

Esta propiedad posee cinco dormitorios de invitados y hasta una litera de cuatro camas. Mientras, la suite principal tiene un baño de mármol con chimenea, vestidores a medida y un nivel superior con un despacho. Cuenta también con un salón de belleza con todos los servicios.

lomngilands.jfif El home theatre de la mansión junto a Marc Anthony.

Menos de un año después de divorciarse, en 2014, Marc Anthony puso la casa en venta a través de Dolly Lenz Real Estate por 12 millones de dólares y finalmente la vendió en 2017 por 4,5 millones de dólares.

Por otro lado, la artista de "On the floor" poseía una residencia en Beverly Hills con su ex marido Ben Affleck. La pareja compró la mansión de 12 dormitorios en la primavera de 2023. La compraron luego de su boda en julio de 2022. Concluido el romance, la pusieron a la venta en un acuerdo privado.

La actriz cuenta todavía con más propiedades. En Bel Air, en Nueva York, en Malibú y en una zona excéntrica de Miami. Desde sus orígenes en el barrio de Bronx, la artista ha tenido un marcado crecimiento.