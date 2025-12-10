Con un maple o cartón de huevos, crea una hermosa guirnalda con pinitos de Navidad

Maple de huevo

Tijeras (deben tener filo para cortar el maple de huevo)

Pintura acrílica

Cinta, hilo

Opcional: luces navideñas

Silicona

Maple de huevo Un maple de huevo puede convertirse en una hermosa guirnalda navideña.

El primer paso será limpiar correctamente el maple o cartón de huevo para poder retirar restos de cáscara, suciedad, polvo, etc. El próximo paso será cortar cada uno de los compartimentos individuales. La idea es que cada pinito tenga 5 niveles, por lo que te aconsejamos superponer varios de estos compartimentos.

Pega con silicona cada uno de los niveles del cartón de huevos, y el próximo paso será pintarlos de color verde. A continuación, haz un pequeño orificio en la punta de los pinitos, ya que por allí atravesaremos un hilo o cordón para que puedas unirlos y crear la guirnalda.

Si quieres puedes agregar en cada pinito un poco de glitter, brillantina, pompones, mostacillas, lentejuelas o lo que más te guste para decorarlos y hacerlos más originales y llamativos.

Si lo deseas, puedes agregar a la guirnalda otras figuras (hechas en cartón) como estrellas, bastones de caramelo, o lo que más te guste. Otra opción es usar tira de luces navideñas y sumarle estos pinitos reciclados. Lo importante es que puedas reciclar los maples o cartones de huevos y darles otro uso antes de tirarlos a la basura.