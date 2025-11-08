Con un éxito rotundo, cierra este sábado Wine Fair en un marco sublime de montaña

En su primera jornada el viernes ya convocó a cientos de visitantes, entre ellos turistas, sommeliers, artistas, productores, referentes del vino y hasta un contingente de brasileños que llegaron especialmente para participar de la feria. Este sábado cierra con la última edición.

Mendoza Wine Fair en Isidris - feria de vinos Pese a la noche fresca, más de 500 personas disfrutaron este viernes la primera jornada de la feria de vinos en Isidris. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Distinguida con el Premio de Oro en los Best Of Wine Tourism 2025, en la categoría Excelencia en Arte y Cultura, la Mendoza Wine Fair fue reconocida como la mejor feria de vinos de Argentina. El galardón premia su aporte a la difusión de la cultura del vino y al desarrollo turístico de la región.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, que impulsa el crecimiento del pedemonte como destino enoturístico, además de la colaboración de Posada Borravino, Puesto del Indio, Diario UNO y Radio Nihuil.

Vinos, espumantes y etiquetas para descubrir

Más de 200 vinos y espumantes premium invitan a recorrer los stands de 25 bodegas de Argentina y el mundo. Entre ellas, nombres emblemáticos como Viña Cobos, Susana Balbo Wines, Bressia, Monteviejo, Domaine Bousquet, La Coste de los Andes y Puesto San Isidro, junto a etiquetas internacionales de Francia, Portugal y Alemania.

Cada entrada incluye la degustación de vinos y espumantes, una copa de cristal de obsequio y una consumición gastronómica, en un entorno que propone disfrutar sin apuro etiquetas de lujo en la industria vitivinícola.

“Esperamos más de 1.200 personas en los dos días, tenemos para ofrecer 220 botellas que llegan hasta los $300.000. Es una gran oportunidad para vivir una experiencia única y acceder a vinos que comúnmente no se pueden degustar”, cuenta Paulo Casazza, creador de Gran Casa Vinos y alma máter de la feria.

Mendoza Wine Fair en Isidris - feria de vinos - Paulo Casazza Con la copa de vino en mano, Paula Casazza brinda por los 10 años de la feria Mendoza Wine Fair que organiza. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Las etiquetas que participan este año

Casazza resalta que la Mendoza Wine Fair es un espacio para aprender, compartir y perder el miedo al mundo del vino: “Cada mendocino es un embajador del vino y esta feria es el lugar ideal para descubrir nuevas etiquetas y animarse a probar”.

En total, las bodegas o emprendimientos vitivinícolas que participan en esta edición con sus vinos son: Viña Cobos, Bressia, Poesía, Susana Balbo Wines, Zorzal Wines, Mendel Marchiori & Barraud, Bermejo Wines, Nasha Wines, Bemberg Estate Wines, La Coste de los Andes, Alta Yarí, Anaia, Domaine Bousquet, Matervini, Alma Mater, Corazón del Sol, Lomas del Malbec, Monteviejo, Puesto San Isidro, Mel Isla Internacional, Calyptra Wines y Pumalex.

Mendoza Wine Fair en Isidris - feria de vinos - reyes de la Vendimia para Todos 2025 1 Los reyes de la Vendimia para Todos 2025, Federico Gallo y Florencia Sevilla, brindaron por la décima edición de esta feria de vinos. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Sabores para acompañar la copa de vino

En sintonía con la propuesta sensorial, el chef Claudio Lucero -al frente de la cocina de Isidris en Puesto del Indio- diseñó un menú que marida con los distintos estilos de vino.

“Pensamos en platos que acompañen la degustación de vinos: sándwich de bondiola con salsa barbacoa en pan brioche, empanadas de carne cortada a cuchillo con salsa yasgua, ñoquis con salsa de hongos y un sándwich de ojo de bife con cebolla caramelizada”, detalló Lucero.

Mendoza Wine Fair en Isidris - vinos y gastronomía Los fuegos de Isidris, en Puesto del Indio, encendieron temprano para preparar la gastronomía que acompaña la degustación de vinos. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Cada plato tiene además su versión vegetariana y apta para celíacos, reafirmando el espíritu inclusivo de la feria.

La experiencia se completa con las propuestas de Modo Market, Terruños de Mendoza, Vibra Sana, cerveza artesanal Payunia y los destilados de Idealista de Mauricio Lorca, que aportan diversidad a la feria.

Mendoza Wine Fair en Isidris - feria de vinos - stand de Modo Market Las delicatessen de Modo Market se sumaron a la feria de vinos en Isidris de Puesto del Indio. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Arte, diseño y cultura viva en la feria de vinos

Fiel a su ADN, la Mendoza Wine Fair une el vino con el arte. Este año, el artista Fernando Jereb pintó en vivo una obra inspirada en el paisaje vitivinícola.

“Desde la primera feria acompaño a los chicos de Gran Casa. Me gusta venir, pintar en vivo, traer bocetos y retratos de fincas que es lo que estoy haciendo. Ahora estoy trabajando en obras que las bodegas usan para diseñar sus etiquetas”, contó Jereb, mientras los visitantes observan cómo el lienzo cobra vida en este marco festivo.

El pintor entiende del tema, es un apasionado, ha tomado cursos de degustación y hasta cuenta con su propio vino, Jereb – Corazón de vino, que acompaña en cajas de madera con una obra original de su autoría.

Mendoza Wine Fair en Isidris - feria de vinos - Fernando Jereb Con el manto de las luces de la ciudad de fondo, Fernando Jereb pintó un cuadro en el marco de la feria de vinos en la que participa desde sus inicios. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El diseño de indumentaria también tiene su lugar con la marca Bj Andino, que expuso por primera vez sus ponchos, ruanas y kimonos diseñados por Bianca Álvarez, junto a los sombreros artesanales creados por su madre, Daniela D'Innocenzo.

Las piezas, inspiradas en la identidad andina, aportaron textura y color al entorno natural de Puesto del Indio. Más aún el viernes en una velada fresca con llovizna intermitente.

Mendoza Wine Fair en Isidris - stand de BJ Andino ponchos y sombreros La diseñadora Bianca Álvarez y su mamá Daniela D'Innocenzo participan por primera vez en la feria con sus ponchos y sombreros. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Brindis por el encuentro con buenos vinos

El clima fue de brindis, charla y música. Entre los visitantes se destacaron los reyes de la Vendimia para Todos 2025, Federico Gollo y Florencia Sevilla, quienes celebraron junto al público y alzaron sus copas por una década de feria.

En cada rincón se respiró ese espíritu mendocino que une vino, arte y hospitalidad. La feria no solo propone degustar, sino vivir una experiencia completa: aprender a apreciar cada etiqueta, conocer las tendencias y las historias detrás de los vinos y compartir un momento genuino en un paisaje único como el que ofrece Isidris en Puesto del Indio.

La Mendoza Wine Fair llegó a su décima edición consolidada como un referente nacional. En sus copas se refleja una historia de trabajo, pasión y comunidad.

Mendoza Wine Fair en Isidris, feria de vinos Etiquetas de vinos de diferentes varietales y estilos ofrecen bodegas de Mendoza y de otras partes del mundo en esta 10° Mendoza Wine Fair. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

“Es la segunda vez que hacemos la feria en Isidris y estamos felices porque es un ambiente único para este momento”, resumió Paulo Casazza.

En el atardecer del pedemonte, las copas tintinean entre luces cálidas y risas. Diez años después, la Mendoza Wine Fair sigue siendo lo mismo que la inspiró desde el principio: una celebración del vino como lenguaje de encuentro.