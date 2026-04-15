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Reciclaje y manualidades

Con un estante de madera y un poco de elástico, aprendé a hacer una pequeña biblioteca flotante

Te enseñamos a hacer una fácil y hermosa biblioteca "flotante" usando tan solo 3 materiales. El paso a paso a continuación

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]

Quienes tienen libros saben lo complicado que puede ser a veces tenerlos todos ordenados y prolijos en una biblioteca, pero el principal problema surge cuando nos quedamos sin lugar en esa biblioteca y comenzamos a buscar lugares donde apilar nuestras historias favoritas.

En la siguiente nota te enseñaremos a hacer una hermosa biblioteca flotante, y para la misma solo vas a necesitar 3 materiales.

¿Cómo crear una biblioteca flotante con 3 materiales?

Materiales

  • Estante de madera
  • 1 metro de elástico
  • Engrampadora
Lomos libros
Gracias a esta biblioteca flotante podr&aacute;s guardar todos tus libros de una manera original.&nbsp;

Gracias a esta biblioteca flotante podrás guardar todos tus libros de una manera original.

El primer paso es seleccionar todos los libros que vas a querer colocar en la biblioteca flotante. A continuación, comienza engrampando uno de los extremos del elástico en la madera y empieza a ir midiendo cada uno de los libros.

No te aconsejamos usar una medida universal para engrampar el elástico ya que no todos los libros tienen la mieda medida de largo y ancho.

Te recomendamos colocar al menos dos grampas, ya que de esta manera te asegurarás de que los libros no se saldrán y estarán bien firmes.

Lo mejor de este tipo de bibliotecas es que podrás poner libros arriba (como en cualquier estante) y abajo también. Se trata de una forma de decoración muy original, llamativa y además ahorrarás espacio en tu casa.

Embed - Mathieu Moulia & Mathilde • DIY on Instagram: "Etagère a livres suspendus Un DIY très simple à réaliser, avec seulement une planche de bois et un tissu élastique. Pour t’aider à te lancer on te partage la liste du matériel que l’on utilise. Pour la recevoir commente « lien » #diy #etagere #livre #shelf"
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10 libros que te recomiendo leer al menos una vez en la vida

  • Cien años de soledad - Gabriel García Márquez
  • 1984 - George Orwell
  • Don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes
  • Crimen y castigo - Fiódor Dostoievski
  • El Principito - Antoine de Saint-Exupéry
  • Orgullo y prejuicio - Jane Austen
  • Un mundo feliz - Aldous Huxley
  • El Señor de los Anillos - J.R.R. Tolkien
  • La metamorfosis - Franz Kafka
  • El extranjero - Albert Camus

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