Con un estante de madera y un poco de elástico, aprendé a hacer una pequeña biblioteca flotante

Estante de madera

1 metro de elástico

Engrampadora

Lomos libros Gracias a esta biblioteca flotante podrás guardar todos tus libros de una manera original.

El primer paso es seleccionar todos los libros que vas a querer colocar en la biblioteca flotante. A continuación, comienza engrampando uno de los extremos del elástico en la madera y empieza a ir midiendo cada uno de los libros.

No te aconsejamos usar una medida universal para engrampar el elástico ya que no todos los libros tienen la mieda medida de largo y ancho.

Te recomendamos colocar al menos dos grampas, ya que de esta manera te asegurarás de que los libros no se saldrán y estarán bien firmes.

Lo mejor de este tipo de bibliotecas es que podrás poner libros arriba (como en cualquier estante) y abajo también. Se trata de una forma de decoración muy original, llamativa y además ahorrarás espacio en tu casa.

Embed - Mathieu Moulia & Mathilde • DIY on Instagram: "Etagère a livres suspendus Un DIY très simple à réaliser, avec seulement une planche de bois et un tissu élastique. Pour t’aider à te lancer on te partage la liste du matériel que l’on utilise. Pour la recevoir commente « lien » #diy #etagere #livre #shelf" View this post on Instagram

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