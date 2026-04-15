Quienes tienen libros saben lo complicado que puede ser a veces tenerlos todos ordenados y prolijos en una biblioteca, pero el principal problema surge cuando nos quedamos sin lugar en esa biblioteca y comenzamos a buscar lugares donde apilar nuestras historias favoritas.
Con un estante de madera y un poco de elástico, aprendé a hacer una pequeña biblioteca flotante
Te enseñamos a hacer una fácil y hermosa biblioteca "flotante" usando tan solo 3 materiales. El paso a paso a continuación
En la siguiente nota te enseñaremos a hacer una hermosa biblioteca flotante, y para la misma solo vas a necesitar 3 materiales.
¿Cómo crear una biblioteca flotante con 3 materiales?
Materiales
- Estante de madera
- 1 metro de elástico
- Engrampadora
El primer paso es seleccionar todos los libros que vas a querer colocar en la biblioteca flotante. A continuación, comienza engrampando uno de los extremos del elástico en la madera y empieza a ir midiendo cada uno de los libros.
No te aconsejamos usar una medida universal para engrampar el elástico ya que no todos los libros tienen la mieda medida de largo y ancho.
Te recomendamos colocar al menos dos grampas, ya que de esta manera te asegurarás de que los libros no se saldrán y estarán bien firmes.
Lo mejor de este tipo de bibliotecas es que podrás poner libros arriba (como en cualquier estante) y abajo también. Se trata de una forma de decoración muy original, llamativa y además ahorrarás espacio en tu casa.
10 libros que te recomiendo leer al menos una vez en la vida
- Cien años de soledad - Gabriel García Márquez
- 1984 - George Orwell
- Don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes
- Crimen y castigo - Fiódor Dostoievski
- El Principito - Antoine de Saint-Exupéry
- Orgullo y prejuicio - Jane Austen
- Un mundo feliz - Aldous Huxley
- El Señor de los Anillos - J.R.R. Tolkien
- La metamorfosis - Franz Kafka
- El extranjero - Albert Camus