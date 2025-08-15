Con broches de ropa de madera, crea esta hermoso posa fuentes y tazas

Broches de ropa.jpg Broches de madera.

El primer paso es desarmar los broches de madera, ya que no necesitamos los resortes. A continuación te aconsejamos lijar un poco los broches para eliminar cualquier imperfección, astilla o incluso deformidades que puedan tener. Caso contrario, al manipular los broches, es probable que termines lastimándote con una astilla.

El paso siguiente será pintar los broches de madera en los colores que quieras, puedes pintarlos todos del mismo color o hacer algo en la gama de un solo tono (recuerda que este paso es opcional, ya que puedes dejar los broches con su color natural y pasarle un poco de barniz para protegerlos).

Si formas con los broches de madera una flor, puedes crear un hermoso posa pava o posa vasos, o incluso un posa velas. Te aconsejamos unir los broches con silicona fría o con plasticola. Otra opción es crear un servilletero, y el mismo se hace formando con los broches una especie de semicírculo.

En el caso del servilletero, tendrás que armar dos semicírculos iguales (es decir, con la misma forma y tamaño). Además, para la base (donde se apoyarán las servilletas), te aconsejamos usar un recorte de madera o un poco de cartón grueso.

Reciclaje broches de madera (2).jpg Broches de madera reciclados.

Sin dudas esta idea de reciclaje es genial para cuando tienes muchos broches de madera rotos o sin usar. Además, se trata de una idea muy original para poder decorar tu mesa y sorprender a tus invitados en alguna cena o almuerzo.