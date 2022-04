Compró arroz de una conocida marca y cuando lo abrió encontró algo asqueroso

Te puede interesar: Pidió una hamburguesa y cuando la abrió había algo asqueroso

Según Defensa del Consumidor, todas las personas tienen el derecho a la protección de la seguridad y la salud. Asimismo, las compañías deben proveer toda la información de los productos y su higiene, es decir, este no puede contener ningún elemento extraño en su interior y si lo tiene, la empresa está obligada a devolver el dinero.

En esta oportunidad, salió a la luz la mala experiencia que tuvo un joven y que no dudo en contar a sus seguidores de Twitter el horrible hecho. @N41MaD estaba en la cocina a punto de empezar a preparar su almuerzo, cuando se llevó una inesperada sorpresa que casi lo hizo vomitar. Al abrir un paquete de arroz de una famosa marca, encontró asquerosos insectos caminando entre los granos.

La semana pasada, el chico compró en un almacén un paquete de arroz largo fino de un kilo de una marca argentina muy conocida porque tiene snacks, dulces y otros productos más que son aptos para celiacos. Con el agua hirviendo, el usuario abrió el envoltorio y para su sorpresa encontró ni más ni menos que gusanos amarillos con manchas negras.

Sin dudarlo, el joven publicó en su cuenta de Twitter una imagen donde se puede ver que entre los granos blancos estaban estos insectos. "Arroz de Dos..., se ve que viene con gusanos para más sabor" escribió @N41MaD junto a la foto de la asquerosa aparición. Rápidamente, el hallazgo, comenzó a circular entre los usuarios. Muchas personas repudiaron a la empresa y replicaron el contenido en otras plataformas.

"Pasa por acumular. Igual te comento que en la Colimba nos daban arroz, porotos, garbanzos con finos gusanos. Muy nutritivos", comentó un hombre. "Tenés que reclamar... a veces dan bola... otras no... me pasó con la polenta" dijo una señora. "Me puso lo mismo y me comuniqué con ellos. Muy amables y solicitud para resolver el problema. Corta la bocha", aseguró un usuario.

Una chica salió a aclarar que esos "gusanos" eran en realidad polillas y que se generan por estar mucho tiempo guardados. Para rematar este inesperado hallazgo, un joven escribió "son proteínas gratis".

Aunque el denunciante etiquetó a la marca y a defensa del consumidor, no obtuvo respuesta al respecto. Igualmente, muchos especulan que la "culpa" de que esas polillas o gusanos estén en el paquete seria del comercio donde la compro y no de la empresa distribuidora y productora.