Cómo transformar tu jardín en un santuario: el diseño simple que mejora tus hábitos diarios

Comodidad. Baja exigencia. Estímulos sensoriales suaves.

Una silla cómoda, plantas resistentes y de bajo mantenimiento, y pequeños detalles como aromas naturales o el sonido del viento pueden ser suficientes. No hace falta un gran patio: un balcón, una galería o incluso una ventana con macetas pueden convertirse en ese espacio de pausa diaria.

diseño jardín santuario freepik (2) Un balcón, una galería o incluso una ventana con macetas pueden convertirse en ese espacio de pausa diaria. Un rincón donde tomar un té o un café. Crédito: Freepik.

Diseño y hábitos: la clave para sostener el bienestar

El verdadero impacto aparece cuando el espacio se integra a los hábitos. Crear un pequeño ritual, tomar el café al aire libre, leer cinco minutos o simplemente respirar, refuerza la conexión emocional con el lugar.

Según expertos en salud mental, repetir estas micro-pausas en entornos naturales ayuda al sistema nervioso a regularse mejor. El diseño no tiene que ser complejo: cuanto más simple, más fácil será sostener el hábito en el tiempo.

¿Y si este año tu bienestar empieza por un rincón verde? Crear tu propio santuario puede ser el hábito más simple y transformador que incorpores.