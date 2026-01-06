El error común que arruina tus hierbas cuando las llevás del jardín a plantas de interior

Qué hierbas del jardín funcionan mejor como plantas de interior

No todas las hierbas están hechas para vivir en macetas dentro de casa. El eneldo y el hinojo, por ejemplo, tienen raíces profundas que los vuelven poco prácticos para interiores. La albahaca necesita tanta luz solar que suele crecer débil y desgarbada. Y especies como la lavanda o la manzanilla se desarrollan mejor al aire libre.

romero1 El romero, puede adaptarse bien como planta de interior si recibe suficiente luz.

En cambio, el romero, la salvia, el tomillo, el orégano y el laurel pueden adaptarse bien como plantas de interior si reciben suficiente luz. El perejil puede crecer correctamente solo en macetas profundas, con fertilización regular y luz artificial. El cilantro es impredecible, pero vale la pena intentarlo.

Un punto clave: todas deben plantarse en macetas con buen drenaje y sustrato aireado para evitar la pudrición de raíces.

Luz, riego y cuidados clave para plantas de interior saludables

La luz es el factor más crítico. Lo ideal es una ventana orientada al sur; la orientación oeste es la segunda mejor opción. Si no alcanza, la iluminación artificial durante 14 a 16 horas diarias puede marcar la diferencia.

El riego debe ser moderado: es preferible quedarse corto antes que excederse. Regá solo cuando la tierra esté seca cerca de las raíces y asegurate de que el agua drene correctamente.

tomillo planta medicinal beneficios.jpg Aunque crezcan más lento que en el jardín, tener hierbas frescas en la cocina puede ser una opción.

Aunque crezcan más lento que en el jardín, tener hierbas frescas en la cocina durante el invierno es un pequeño lujo cotidiano: sabor, aroma y ahorro en cada hoja cortada.