Según los datos, es posible que una pareja lleve una relación con opiniones políticas distintas. Pero el trabajo duro se encuentra en el día a día.

Cómo sobrellevar la pareja con opiniones distintas

Podemos encontrar un libro escrito por la psicóloga, Jeanne Safe, es una psicoanalista y psicoterapeuta estadounidense que ha escrito siete libros populares. En el libro I Love You But I Hate Your Politics: How to Protect Your Intimate Relationships in a Poisonous Partisan World’ (Te amo pero odio tu opinión: cómo proteger tus relaciones íntimas en un mundo cada vez más partidista). Esta afirma que las opiniones políticas no deberían ser un tema determinante a la hora de elegir la pareja.

pareja enojada.png

Es bueno exponer sus opiniones, pero puedes tomar distintas medidas para mejorar la relación