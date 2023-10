Cómo se debe cuidar el ÁRBOL DE JADE para que no se caigan sus hojas

arbol de jade.jpg

Cómo cuidar un árbol de jade correctamente

Para cuidar un árbol de jade y que no se caigan sus hojas hay que tener en cuenta el riego. Esta planta no necesita que se le esté regando todos los días. De hecho, algunos expertos en jardinería recomiendan que se haga cada 7 o diez días, cuando su tronco esté seco y también la tierra en la que se encuentra. El darles mucha agua o muy poco, contribuye a que se caigan sus hojas, principalmente cuando se lo hace pasar demasiada sed.

No obstante, no es el único cuidado que hay que tener con un árbol de jade. Su ubicación es primordial, ya que esta plante requiere que no le dé luz solar de manera directa, por lo que hay que tener cuidado de donde se la coloca cuando la idea sea tenerla en el jardín.

arbol de jade 1.webp

En cambio, si se busca un sitio dentro del hogar para el árbol de jade, lo ideal es buscar un lugar en donde no haya mucha humedad. El Feng Shui recomienda que sea en el living, donde se concentran todas las energías y puede atraer la abundancia y el dinero para todos los ocupante de la casa. En caso de que sea en la cocina, se recomienda darle un sitio en la ventana.

Sin dudas, el árbol de jade no requiere de muchos cuidados, pero sí hay que prestarle atención.