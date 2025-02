Cómo saber si una sandía está buena: fruta bien roja y súper dulce por dentro

Pero encontrar una buena sandía, que salga dulce en su interior y no esté verde, no es una tarea sencilla, ya que muchas veces se depende del destino si uno no sabe cómo elegir la fruta cuando se compra.

La sandía, cuyo origen es África tropical, tiene grandes producciones en América Latina. Además, pertenece a la familia de las cucurbitáceas, la misma que la calabaza y el pepino.