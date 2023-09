Cómo saber si alguien te está haciendo una "brujería"

Sin embargo, como reza el viejo refrán: "No creo en brujas, pero que las hay, las hay". Por eso las señales que enumeraremos a continuación viven en el sentir popular y no en comprobaciones empíricas o científicas, pero sin olvidar la parte del refrán "...que las hay, las hay".

Como saber si me han hecho una brujería 1.jpg Brujerías.

La brujería es una de las prácticas más ancestrales del mundo. En toda cultura existen ritos para el bien y para el mal. Su aplicación es tan amplia que, así como se ha llegado a usar para sanar y curar a las personas, muchos aseguran tener el poder de usarla para controlar, maldecir, afectar o incluso arruinar la vida del destinatario de los maleficios. Por supuesto, en esto hay mucho de sugestión.

¿Cómo sé que me han hecho una brujería?

PESADILLAS CONSTANTES

Dicen que las pesadillas son un síntoma que se repite en las personas que son objeto de algún maleficio o brujería. A veces se da la misma pesadilla con mucha frecuencia, o bien que siempre veas en tus sueños a la misma persona o entidad. Mientras más intensa o violenta sea la pesadilla, más poderoso podría ser el embrujo.

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué significa que una persona no te mire a los ojos cuando te habla?

UN PROBLEMA TRAS OTRO

Como si se tratará de piezas de dominó que provocan una caída en cadena de cada ficha, los problemas de las personas parecen no detenerse nunca. ¿Puede ser coincidencia o mala suerte cuando las contrariedades no te dan respiro?. Tal vez sí. O tal vez no. Problemas de trabajo, hogar, familia, uno detrás del otro, son señales que encienden la "alarma de brujería".

Como saber si me han hecho una brujería 2.jpg Cuando los problemas aparecen uno detrás del otro se dice que puede ser producto de malas vibras deseadas por alguien.

RESTOS DE RITOS EN LA PUERTA DE TU CASA O NEGOCIO

No es nada nuevo. A todos nos pasó alguna vez o conocemos a alguien que le pasó. Hay personas han salido de su casa para encontrarse que, en alguna zona próxima a la puerta les han dejado círculos de sal, montones de tierra, hierbas o incluso muñecos con fotografías. Quienes creen en maleficios dicen que hay que tener mucho cuidado. Esto es una señal indiscutible de que alguien pretende llenar tu casa y tu vida con energías negativas. Si encontrás estos elementos en tu negocio o emprendimiento, claramente hay alguien que quiere que te vaya mal.

APARICIÓN DE INSECTOS

Sin el más mínimo aviso tu casa comienza a alojar plagas de insectos; bichos relacionados con la suciedad y las enfermedades, como moscas y cucarachas. Es posible que sean más grandes de lo habitual y de un color negro muy profundo. En estos casos habría que echar algo más que insecticidas.

Como saber si me han hecho una brujeria 3.jpg La aparición repentina de moscas nunca son buena señal.

OLOR A PODRIDO

Los hedores fuertes y desagradables nunca son buena señal. Los que creen en brujerías aseguran que si estos olores persisten aun con limpieza profunda indican la presencia de malas vibras, usadas para afectar todos los aspectos de tu vida y afectar tu descanso. Si a la par esto está acompañado de ruidos u objetos que cambian de lugar, será mejor que busques con urgencia ayuda espiritual.