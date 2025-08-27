Cómo recuperar las prendas de lana que se achicaron en el lavarropas

¿Cómo recuperar las prendas de algodón que se encogieron?

Si tus prendas de lana se encogieron con el lavado, solo tienes que preparar una mezcla de ¼ de taza de vinagre blanco y un poco de agua, sumergir la prenda encogida por unos 20 minuto (asegurate que toda la prenda quede empapada), y después comenzar a estirar el tejido con delicadeza y de forma tal que el estirado sea regular. No estires una manga de la prenda más que la otra, ya que luego te quedará deforme.

Ropa lana Las prendas de lana se pueden recuperar si se achicaron en el lavado.

Una vez que la prenda haya adquirido su tamaño original, deja secar la misma sobre una toalla para que no se achique nuevamente. Si la prenda ha quedado con mucho olor a vinagre, lo mejor que puedes hacer es aplicar un poco de perfume o dejar ventilar la prenda al aire libre.