Cómo recuperar las prendas de lana que se achicaron en el lavarropas

Otra opción que también sirve para recuperar las prendas de lana encogidas es sumergirlas en un balde con agua fría y acondicionador de pelo o shampoo de bebé durante 15-30 minutos. Luego, escurre el exceso de agua suavemente, sin retorcer la prenda, y extiéndela sobre una toalla para secarla, estirándola con cuidado hasta que recupere su forma y tamaño.
Ropa de lana
Las prendas de lana se pueden recuperar si se achicaron en el lavado.
¿Por qué se encogen las prendas de lana?
Por lo general, las prendas de lana se encogen porque las has expuesto a calor extremo, o por el movimiento en la lavadora o secadora.
Otra recomendación a futuro es revisar las etiquetas de la ropa de lana antes de lavarlas. De esta manera podrás saber cómo lavarla correctamente antes de cometer errores.