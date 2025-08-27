Inicio Sociedad Lana
Cómo recuperar las prendas de lana que se achicaron en el lavarropas

Si metiste un sweater o una prenda de lana en el lavarropas, y la misma se achicó, a continuación te explicamos cómo recuperarla

Paula Alonso
Las prendas de lana se pueden recuperar si se achicaron en el lavado

Si alguna vez lavaste una prenda de lana como un sweater, un chaleco o una bufanda, y la misma se achicó o se deformó, debemos decirte que por suerte esto tiene solución. En la siguiente nota te diremos cómo recuperar una prenda de lana en pocos pasos.

¿Cómo recuperar las prendas de algodón que se encogieron?

Si tus prendas de lana se encogieron con el lavado, solo tienes que preparar una mezcla de ¼ de taza de vinagre blanco y un poco de agua, sumergir la prenda encogida por unos 20 minuto (asegurate que toda la prenda quede empapada), y después comenzar a estirar el tejido con delicadeza y de forma tal que el estirado sea regular. No estires una manga de la prenda más que la otra, ya que luego te quedará deforme.

Las prendas de lana se pueden recuperar si se achicaron en el lavado.&nbsp;

Una vez que la prenda haya adquirido su tamaño original, deja secar la misma sobre una toalla para que no se achique nuevamente. Si la prenda ha quedado con mucho olor a vinagre, lo mejor que puedes hacer es aplicar un poco de perfume o dejar ventilar la prenda al aire libre.

Otra opción que también sirve para recuperar las prendas de lana encogidas es sumergirlas en un balde con agua fría y acondicionador de pelo o shampoo de bebé durante 15-30 minutos. Luego, escurre el exceso de agua suavemente, sin retorcer la prenda, y extiéndela sobre una toalla para secarla, estirándola con cuidado hasta que recupere su forma y tamaño.

Las prendas de lana se pueden recuperar si se achicaron en el lavado.&nbsp;

¿Por qué se encogen las prendas de lana?

Por lo general, las prendas de lana se encogen porque las has expuesto a calor extremo, o por el movimiento en la lavadora o secadora.

Otra recomendación a futuro es revisar las etiquetas de la ropa de lana antes de lavarlas. De esta manera podrás saber cómo lavarla correctamente antes de cometer errores.

