Cómo puedo limpiar los pegotes de la campana de la cocina: usando 1 ingrediente

Paso a paso: ¿cómo puedo limpiar la campana de la cocina?
La campana extractora de la cocina es un objeto de casa que por lo general dejamos de lado cuando realizamos limpieza general. Este elemento suele estar lleno de grasa, salpicaduras y restos de comida vieja.
Para limpiar la campana de la cocina solo necesitas un ingrediente y una serie de pasos sencillos. Si la campana tiene rejillas, vas a tener que retirarlas para limpiar por separado. Si la campana no tiene estas rejas y está al descubierto, hay que tener precaución para que no caigan los ingredientes en tu cara.
- Retira los filtros de la campana de la cocina.
- En una olla coloca agua con bicarbonato de sodio y lleva a punto de ebullición. Deja que la mezcla hierva por una hora. La idea es que el vapor suba a la campana y ablande la mugre.
- Limpia la campana por dentro con una esponja o rejilla.
- Realiza una mezcla de bicarbonato y agua para refregar los filtros y retirar los retos de comida o grasa.
Un ingrediente poderoso: ¿qué otras cosas puedo limpiar con bicarbonato?
El bicarbonato es un producto natural y cotidiano que generalmente se utiliza para leudar masas o combatir la acidez estomacal. Este ingrediente es un mineral natural que además puede fabricarse de forma sintética e industrial.
Este compuesto químico posee beneficios desengrasantes, abrasivos y desodorantes. Sirve para limpiar muchas superficies de forma segura y sin dejar marcas en ellas.
- El bicarbonato se puede utilizar para tartar ciertas quemaduras en la piel ocasionadas por ácidos. Siempre bajo supervisión y recomendación profesional.
- Este ingrediente se emplea en las piscinas o piletas para aumentar la alcalinidad del agua.
- El bicarbonato es un ingrediente absorbente, por lo que sirve para neutralizar el olores y quitar la humedad de la ropa.
- Se puede usar un poco de bicarbonato de sodio para lavar ollas y retirar la grasa pegada.
- Este ingrediente es muy bueno para limpiar las canillas, piletas y objetos metálicos de la cocina. En esta misma línea, se suele usar para destapar las cañerías, combinado con un poco de vinagre blanco.
- Finalmente, puedes usar un poco de bicarbonato de sodio y jugo de limón para remover los restos de comida de horno. Dos ingredientes muy buenos y seguros para limpiar.