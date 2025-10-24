Inicio Sociedad Limpiar
Cómo puedo limpiar los pegotes de la campana de la cocina: usando 1 ingrediente

La campana extractora es una de las partes de la cocina que más cuesta limpiar y desengrasar. Con un pequeño truco puedes hacerlo

Isabella Brosio
Para limpiar la cocina no se necesitan productos costosos ni raros, solo basta con algunos ingredientes comunes. 

Para limpiar la campaba extractora de la cocina y mantener el espacio impecable, libre de olor y libre de pegotes, puedes recurrir a un pequeño truco de limpieza. Sigue leyendo para conocer este procedimiento sencillo, barato y que lleva solo un ingrediente.

campana de cocina
Para evitar malos olores y manchas imposibles en la campana, lo mejor es limpiarla cada 15 d&iacute;as.&nbsp;

Paso a paso: ¿cómo puedo limpiar la campana de la cocina?

La campana extractora de la cocina es un objeto de casa que por lo general dejamos de lado cuando realizamos limpieza general. Este elemento suele estar lleno de grasa, salpicaduras y restos de comida vieja.

Para limpiar la campana de la cocina solo necesitas un ingrediente y una serie de pasos sencillos. Si la campana tiene rejillas, vas a tener que retirarlas para limpiar por separado. Si la campana no tiene estas rejas y está al descubierto, hay que tener precaución para que no caigan los ingredientes en tu cara.

olla hirviendo
Espera a que el vapor se enfr&iacute;e un poco para limpiar la campana y evitar quemaduras.&nbsp;

  1. Retira los filtros de la campana de la cocina.
  2. En una olla coloca agua con bicarbonato de sodio y lleva a punto de ebullición. Deja que la mezcla hierva por una hora. La idea es que el vapor suba a la campana y ablande la mugre.
  3. Limpia la campana por dentro con una esponja o rejilla.
  4. Realiza una mezcla de bicarbonato y agua para refregar los filtros y retirar los retos de comida o grasa.

Un ingrediente poderoso: ¿qué otras cosas puedo limpiar con bicarbonato?

El bicarbonato es un producto natural y cotidiano que generalmente se utiliza para leudar masas o combatir la acidez estomacal. Este ingrediente es un mineral natural que además puede fabricarse de forma sintética e industrial.

Este compuesto químico posee beneficios desengrasantes, abrasivos y desodorantes. Sirve para limpiar muchas superficies de forma segura y sin dejar marcas en ellas.

limpiar.jpg
Puedes usar bicarbonato para limpiar todo tipo de superficies, solo o combinado con otros ingredientes.&nbsp;

  • El bicarbonato se puede utilizar para tartar ciertas quemaduras en la piel ocasionadas por ácidos. Siempre bajo supervisión y recomendación profesional.
  • Este ingrediente se emplea en las piscinas o piletas para aumentar la alcalinidad del agua.
  • El bicarbonato es un ingrediente absorbente, por lo que sirve para neutralizar el olores y quitar la humedad de la ropa.
  • Se puede usar un poco de bicarbonato de sodio para lavar ollas y retirar la grasa pegada.
  • Este ingrediente es muy bueno para limpiar las canillas, piletas y objetos metálicos de la cocina. En esta misma línea, se suele usar para destapar las cañerías, combinado con un poco de vinagre blanco.
  • Finalmente, puedes usar un poco de bicarbonato de sodio y jugo de limón para remover los restos de comida de horno. Dos ingredientes muy buenos y seguros para limpiar.

