Cómo puedo limpiar los pegotes de la campana de la cocina: usando 1 ingrediente

campana de cocina Para evitar malos olores y manchas imposibles en la campana, lo mejor es limpiarla cada 15 días.

Paso a paso: ¿cómo puedo limpiar la campana de la cocina?

La campana extractora de la cocina es un objeto de casa que por lo general dejamos de lado cuando realizamos limpieza general. Este elemento suele estar lleno de grasa, salpicaduras y restos de comida vieja.

Para limpiar la campana de la cocina solo necesitas un ingrediente y una serie de pasos sencillos. Si la campana tiene rejillas, vas a tener que retirarlas para limpiar por separado. Si la campana no tiene estas rejas y está al descubierto, hay que tener precaución para que no caigan los ingredientes en tu cara.