Te explico por qué deberías lavar las ollas con vinagre: un truco impresionante

sartenes sucias Evita el vinagre puro en las ollas de acero inoxidable o con un antiadherente delicado.

Para limpiar los pegotes de las ollas, simplemente debes añadir una taza de vinagre en el interior y llevarla al fuego. Una vez que hierva, deja que el vinagre se enfríe y frota suavemente para retirar las quemaduras y pegotes.

Si deseas limpiar los restos de cal o sarro de las ollas, lo mejor es dejarlas en remojo con una solución de agua y vinagre blanco durante algunas horas. Este truco es muy bueno para limpiar las ollas o jarros donde hervimos los huevos, ya que el sarro en el metal puede afectar la cocción de los huevos.

Un truco y algo más: consejos para mantener tus ollas limpias y nuevas por más tiempo

El cuidado de las ollas y sartenes depende del material. Para limpiar estos elementos de la cocina no puedes utilizar el mismo ingrediente. A continuación te dejo un truco o consejo para limpiar y mantener cada tipo de olla común.

olla Cada material tiene diferentes características y necesidades de limpieza.