Mezclar menta con vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El aroma refrescante de la menta, combinado con la capacidad del vinagre para neutralizar los olores, permite crear un ambientador natural para el hogar. Es perfecto para desodorizar y refrescar espacios sin necesidad de aerosoles químicos.

Esta mezcla puede agregarse al agua para trapear los pisos, lo que ayuda a desinfectar y dejar un aroma fresco en toda la casa. De esta manera, tendrás una solución económica para llevar a cabo la limpieza de tu casa.

vinagre blanco A través del vinagre, puedes realizar un efectivo limpiador casero.

Como si fuera poco, esta combinación también puede ser utilizada con otra finalidad. El fuerte olor de la menta actúa como un eficaz repelente para insectos como hormigas y arañas, y lo mismo pasa con el vinagre.

Cómo preparar esta mezcla casera para obtener beneficios

Si bien hay múltiples formas para preparar esta mezcla, una de las más famosas es la que se muestra a continuación: