¿Cómo puedo evitar que se forme de moho negro en el techo del baño?

mujer tosiendo El moho puede ser peligroso para la salud. Libera esporas que producen tos, irritación y aumentan los síntomas del asma.

¿Por qué aparece moho en el techo del baño y cómo evitarlo?

Normalmente, aparece moho en el techo del baño por filtraciones, condensación de humedad, por falta de ventilación en los ambientes y por el vapor que se produce en exceso luego de cada baño.

El vapor de agua sube hacia el techo, por eso suelen aparecer manchas negras de humedad en esta pare del baño y no en otras. Evitar su formación es mucho más simple de lo que parece.

moho Lo ideal es ventilar todos los ambientes de la casa para evitar la formación de moho y la aparición de otras plagas.

Ventila el baño luego de cada ducha o baño . Solo basta con abrir las ventanas o usar un extractor.

luego de cada ducha o . Solo basta con abrir las ventanas o usar un extractor. Puedes colocar un deshumidificador para controlar la humedad o colocar un pequeño recipiente con bicarbonato de sodio para que absorba la humedad del baño .

o colocar un pequeño recipiente con bicarbonato de sodio para que absorba la del . Utiliza pinturas o barnices anti humedad en las grietas y filtraciones para que el vapor no ingrese por las paredes y genere moho profundo.

en las grietas y filtraciones para que el vapor no ingrese por las paredes y genere profundo. Si tu baño es muy pequeño y se lleva de humedad, puedes secar las paredes y el techo luego de cada ducha.

Consejos para eliminar el moho del techo del baño

Para eliminar el moho de las paredes del baño existen muchas opciones. Puedes comprar un producto específico para ello o probar con algunos ingredientes comunes que seguro tienes en casa.

Sea cual sea el producto que uses para eliminar el moho, siempre tienes que colocarte elementos de seguridad para evitar daños en la piel, los ojos y el sistema respiratorio. Utiliza antiparras de protección, barbijo, ropa vieja y guantes.

lavandina.jpg También puedes preparar una mezcla de agua y vinagre blanco para combatir el moho.

Puedes preparar una solución de agua y lavandina en un recipiente pulverizador y rociar el techo del baño. Deja que los ingredientes actúen durante media hora y luego frota la pared con un cepillo de limpieza. Finalmente, seca el techo del baño con un paño seco y limpio.