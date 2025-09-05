Cómo quitar el sarro de la ducha con una mezcla desinfectante hecha en casa

El baño es uno de los lugares más sucios de la casa, ya que allí se acumulan bacterias, gérmenes, humedad, sarro, etc. Uno de los elementos del baño que menos se limpian (porque nos olvidamos) es la flor de la ducha, la cual suele llenarse de sarro.
En la siguiente nota te enseñaremos a realizar una mezcla desinfectante casera que te ayudará a quitar el sarro de la ducha y dejarlo impecable.
MÉTODO 1
Materiales
Para realizar el primer método de limpieza, hay que colocar en un recipiente media taza de agua caliente y una cucharada bien colmada de sal. Revuelve ambos ingredientes y reserva en otro recipiente que contenga una tapa con rociador o pulverizador.
Con la ayuda del pulverizador, rocía los grifos, canillas y demás zonas del baño que tengan sarro, deja actuar durante unos minutos, y luego retira o limpia con ayuda de un trapo o esponja, comienza a tallar hasta eliminar toda la suciedad. Esto te ayudará a quitar todo el sarro acumulado por la humedad del baño.
MÉTODO 2
Materiales
Para poder realizar esta segunda mezcla, tendrás que combinar el bicarbonato de sodio y el vinagre en un recipiente. Deja que pasen unos 10 minutos (para que se active el bicarbonato) y luego coloca la mezcla en una bolsa de plástico.
Coloca la bolsa en el cabezal del grifo, llave o flor de la ducha, asegúrala con el alambrito y deja que haga reacción por tres horas. Pasado ese tiempo, comienza a aflojar los restos de sarro que hayan quedado pegados con la ayuda de un cepillo viejo. Enjuaga con abundante agua caliente. Y listo.