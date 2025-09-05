Cómo quitar el sarro de la ducha con una mezcla desinfectante hecha en casa

Materiales

Agua

Sal

Recipiente con rociador

Trapo o esponja

Limpiar ducha El sarro de la ducha puede quitarse con agua y sal.

Para realizar el primer método de limpieza, hay que colocar en un recipiente media taza de agua caliente y una cucharada bien colmada de sal. Revuelve ambos ingredientes y reserva en otro recipiente que contenga una tapa con rociador o pulverizador.

Con la ayuda del pulverizador, rocía los grifos, canillas y demás zonas del baño que tengan sarro, deja actuar durante unos minutos, y luego retira o limpia con ayuda de un trapo o esponja, comienza a tallar hasta eliminar toda la suciedad. Esto te ayudará a quitar todo el sarro acumulado por la humedad del baño.

MÉTODO 2

Materiales

1/3 de bicarbonato de sodio

250 ml. de vinagre blanco

1 bolsa

1 alambrito

Para poder realizar esta segunda mezcla, tendrás que combinar el bicarbonato de sodio y el vinagre en un recipiente. Deja que pasen unos 10 minutos (para que se active el bicarbonato) y luego coloca la mezcla en una bolsa de plástico.

Coloca la bolsa en el cabezal del grifo, llave o flor de la ducha, asegúrala con el alambrito y deja que haga reacción por tres horas. Pasado ese tiempo, comienza a aflojar los restos de sarro que hayan quedado pegados con la ayuda de un cepillo viejo. Enjuaga con abundante agua caliente. Y listo.