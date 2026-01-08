¿Cómo pagar el colectivo con QR desde BNA+ y ahorrar dinero en el pasaje?

Descuento pasaje colectivo BNA+ le brinda a sus usuarios viajar en colectivo y ahorrar dinero.

En su lugar, desde el primer día hábil de este 2026, BNA+ le ofrece a los usuarios un reintegro mensual de hasta $5.000 para usuarios del banco que paguen el boleto mediante QR. El pago es exclusivo con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través del QR de la app BNA+ o MODO y se deberá contar con dinero en cuenta para acceder al descuento.

El reintegro del dinero se realizará dentro de los 30 días posteriores de haber escaneado el código QR del validador SUBE. Además, en cada terminal habilitada, el sistema permite hasta dos pagos por QR, aunque su funcionamiento puede variar según la línea y la provincia.

¿Cómo pagar el colectivo con QR desde BNA+?

El paso a paso es el siguiente:

Abrir la app BNA+

Seleccionar la opción "Viajar con QR"

Generar el QR único para el pago

Acercar el código al lector SUBE, ubicado en la parte inferior del validador

Tarjeta SUBE.jpg Se puede ahorrar dinero en el pasaje de colectivo combinando el sistema SUBE con diversas entidades bancarias.

Este beneficio está disponible en las siguientes provincias:

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Tucumán

Jujuy

San Luis

Neuquén

Además del beneficio de Banco Nación, también existe una promoción paralela de Visa para quienes cuentan con celulares con tecnología NFC. Esta opción permite pagar el pasaje de colectivo o subte directamente con el celular y obtener 100% de reintegro del valor del pasaje.

El tope máximo por mes es de $10.000 por tarjeta Visa Crédito, Débito o Prepago emitidas en Argentina. El reintegro se acredita en un plazo de 20 a 30 días hábiles, según el banco o billetera.