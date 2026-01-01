Cómo mezclar cebolla y bicarbonato para eliminar a las cucarachas de casa: combinación casera efectiva

Es fundamental mantener estas trampas lejos del alcance de mascotas y niños, aunque tanto la cebolla como el bicarbonato sean de uso doméstico.

bicarbonato El bicarbonato reacciona contra el sistema digestivo de las cucarachas.

Para que sea efectiva, tienes que saber además que es importante renovarla cada pocos días, ya que de lo contrario no causará el más mínimo efecto en las cucarachas. En concreto, el paso a paso para hacerlo es el siguiente:

Picar la cebolla: pica finamente una cebolla pequeña o pásala por la licuadora para liberar más jugos y aroma.

pica finamente una cebolla pequeña o pásala por la licuadora para liberar más jugos y aroma. Añadir bicarbonato: mezcla la cebolla con una cantidad generosa de bicarbonato de sodio. Aunque las proporciones varían, se recomienda usar partes iguales o suficiente bicarbonato para cubrir la cebolla picada.

mezcla la cebolla con una cantidad generosa de bicarbonato de sodio. Aunque las proporciones varían, se recomienda usar partes iguales o suficiente bicarbonato para cubrir la cebolla picada. Agregar azúcar (Opcional, pero recomendado): muchas versiones sugieren añadir una cucharada de azúcar en polvo para aumentar la atracción de los insectos.

muchas versiones sugieren añadir una cucharada de azúcar en polvo para aumentar la atracción de los insectos. Colocación: distribuye la mezcla en tapas de frascos o recipientes pequeños y colócalos en lugares estratégicos como:

Los lugares en donde es más frecuente ver cucarachas dentro de casa

Las cucarachas suelen esconderse en zonas oscuras, cálidas y húmedas de la casa, siendo la cocina y el baño los lugares más comunes.

En concreto, puedes aplicar la mezcla en cuestión en grietas, detrás de los electrodomésticos o debajo de la pileta de la cocina, por nombrar algún ejemplo.