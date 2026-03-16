Cómo limpiar las plaquetas de goma de los lentes y evitar que se pongan verdes

gafas Un truco muy simple y seguro para mantener las almohadillas de los lentes impecables.

¿Para qué sirven estas gomas que traen los lentes en el centro? No todos los lentes traen estas gomas o plaquetas de silicona en el centro de ambos lentes. Generalmente, este detalle está presente en las gafas metálicas de bordes más finos y cumple una función muy importante.

Las plaquetas de los lentes o almohadillas sirven para brindar soporte, estabilidad y comodidad al ajustar la montura de los lentes sobre la nariz y evitar que el metal toque directamente con la nariz y la lastime.

Además, estas pequeñas almohadas de los lentes distribuyen el peso de las gafas y evitan que se resbalen por la cara y se caigan. Normalmente, al estar en contacto con la nariz y el roce de la piel, se puede llenar de grasa, suciedad y mugre amarilla o verdosa.

Paso a paso: cómo limpiar las plaquetas de los lentes

Para este truco puedes optar por limpiar las plaquetas sin retirarlas de los lentes o bien usar un pequeño destornillador para quitarlas. Yo recomiendo no sacarlas para no dañar la estructura y estabilidad del lente.

Corta una pequeña toalla húmeda y sumérgela en una mezcla de agua con alcohol. Pasa la toalla por las plaquetas y frota la parte frontal, teniendo mucho cuidado de no tocar los lentes. Para la toalla, por la montura y entre las plaquetas para sacar la grasa de la piel que puede quedar acumulada. Cuando las plaquetas de los lenets están muy sucias y no sale lo amarillo, puedes intentar con un poco de vinagre blanco. Si limpiar las gomas se vuelve imposible, ha llegado la hora de un cambio.

plaquetas lentes Remueve bien la grasa y los pegotes de las plaquetas de goma.

Cosas con las que nunca hay que limpiar los lentes

Jamás hay que limpiar los lentes con la ropa que traes puesta, con telas ásperas, con un mantel ni con papel de cocina. Los lentes se pueden limpiar con un paño apto de microfibra que no los raye ni deje pelusa.

El alcohol solo se puede usar para limpiar las almohadillas, pero jamás para los cristales. Lo mismo con los productos de limpieza del hogar; debes evitarlos y usar solo los limpiadores que venden en las ópticas.

lentes de ver No utilices productos abrasivos ni potentes para limpiar los lentes.

No uses saliva para limpiar los lentes, ni agua caliente ni jabones cítricos. Solo puedes limpiarlo con agua y jabón neutro, secando con un paño limpio y seco de microfibra.