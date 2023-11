Cómo lavar las medias en el lavarropas y que no se pierdan en el lavado

►TE PUEDE INTERESAR: Dile adiós al moho de la silicona de la bañadera en 30 minutos

trucos caseros medias.jpg Trucos caseros: cómo lavar las medias en el lavarropas y que no se pierdan en el intento

Coloca las medias en una bolsita: la mejor forma de lavar los calcetines en el lavarropas y que no se pierda ninguno es meterlo dentro de una bolista de red. De esta manera, estarán "encerrados" y podrán limpiarse perfectamente sin que desaparezcan.

Mételos en una funda de almohada: en caso de que no tengas una bolsita de red, puedes usar una funda de almohada para lavar los pares de medias. Ten en cuenta que con esta opción puede pasar que no se laven muy bien los calcetines, pero te asegurarás de que no se pierda ninguno.

Atar la pareja con un nudo: este método es uno de los más usados para lavar las medias y que no se pierda el par. Si no tienes una bolsa de red, esta opción es muy buena, ya que estarás lavando los calcetines y te asegurarás de que no se separen. Mete el par de medias en el lavarropas con un nudo.

Trucos para no perder los pares de medias fuera del lavarropas:

A veces dejamos las medias en el piso o por rincones del cuarto o entre la ropa sucia y esto también puede provocar que se pierdan. Por lo que es recomendable tener un cesto pequeño que sirva para dejar allí todas las medias sucias que estés por lavar.

También puedes tener un espacio en el cajón solo para las medias que quedaron sin el par. De esta manera, si encuentras la otra media perdida podrás unir el par nuevamente.

