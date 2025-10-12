cintura de pantalón
Las pinzas son un básico de costura muy importante y necesario que pueden sacarnos de apuros.
Paso a paso: cómo hacer 2 pinzas en el pantalón con un truco de costura en casa
Cuando el pantalón te queda grande o simplemente quieras hacerlo más entallado en la cintura, puedes recurrir a un pequeño truco. Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: un pantalón de la tela que sea con una cintura que desees achicar, hilo, agua, regla y un lápiz.
pinza en el pantalón
Utiliza hilo del mismo color de la tela para que no se vea la costura. También puedes realizarlo con máquina de coser si tienes.
- Para comenzar con este truco, vas a tener que colocarte el pantalón para medir por dónde quieres la cintura. En la parte trasera, guíate con la costura del medio y marca 5 centímetros para cada lado. Con tus dedos agarra la cantidad de tela que deseas reducir.
- Agarra con alfileres y retírate el pantalón con cuidado para no pincharte.
- Con el pantalón del revés, realiza un dobladillo con los centímetros que deseas achicar, hacia adentro.
- Marca con un lápiz la pinza, empezando desde el borde y creando una diagonal en forma de y triángulo como se ve en la foto.
- Cose con costura recta por la marca y asegura bien los extremos para que no se descosa la cintura del pantalón.
¿Cómo puedo aprender a coser en casa desde cero?
Para coser en casa no se necesita un talento nato, un máster o una capacidad superior. Como toda actividad nueva que buscamos aprender, requiere de tiempo, paciencia, tolerancia a los errores, algunos cursos, videos en internet y mucha tranquilidad.