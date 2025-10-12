cintura de pantalón Las pinzas son un básico de costura muy importante y necesario que pueden sacarnos de apuros.

Paso a paso: cómo hacer 2 pinzas en el pantalón con un truco de costura en casa

Cuando el pantalón te queda grande o simplemente quieras hacerlo más entallado en la cintura, puedes recurrir a un pequeño truco. Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: un pantalón de la tela que sea con una cintura que desees achicar, hilo, agua, regla y un lápiz.

pinza en el pantalón Utiliza hilo del mismo color de la tela para que no se vea la costura. También puedes realizarlo con máquina de coser si tienes.

Para comenzar con este truco, vas a tener que colocarte el pantalón para medir por dónde quieres la cintura. En la parte trasera, guíate con la costura del medio y marca 5 centímetros para cada lado. Con tus dedos agarra la cantidad de tela que deseas reducir. Agarra con alfileres y retírate el pantalón con cuidado para no pincharte. Con el pantalón del revés, realiza un dobladillo con los centímetros que deseas achicar, hacia adentro. Marca con un lápiz la pinza, empezando desde el borde y creando una diagonal en forma de y triángulo como se ve en la foto. Cose con costura recta por la marca y asegura bien los extremos para que no se descosa la cintura del pantalón.

¿Cómo puedo aprender a coser en casa desde cero?

Para coser en casa no se necesita un talento nato, un máster o una capacidad superior. Como toda actividad nueva que buscamos aprender, requiere de tiempo, paciencia, tolerancia a los errores, algunos cursos, videos en internet y mucha tranquilidad.