Cómo gestionar los turnos de PAMI para atención presencial

Ingreso al panel : el afiliado debe acceder a la plataforma institucional y dirigirse de forma directa a la sección denominada "Turnos de agencia".

: el afiliado debe acceder a la plataforma institucional y dirigirse de forma directa a la sección denominada "Turnos de agencia". Selección del trámite : dentro del menú, es necesario elegir el tipo de gestión específica que se desea realizar en las oficinas.

: dentro del menú, es necesario elegir el tipo de gestión específica que se desea realizar en las oficinas. Elección de agenda : el sistema desplegará las opciones disponibles para que el usuario seleccione el día y el horario de su preferencia.

: el sistema desplegará las opciones disponibles para que el usuario seleccione el día y el horario de su preferencia. Confirmación: al validar la operación, el turno queda formalmente solicitado para la atención presencial.

Pami receta electrónica Los turnos pueden pedirse a través de la plataforma de Pami.

¿Qué documentos necesitarás para afiliarte a Pami?

Entre los documentos obligatorios a presentar se encuentra el Documento Nacional de Identidad vigente, preferentemente con domicilio actualizado. También se solicita el último recibo de haberes emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde figure el descuento correspondiente a la obra social.

También deberás presentar el Código de Empadronamiento (CODEM), documento que acredita la situación del beneficiario dentro del sistema de seguridad social, junto con la constancia de CUIL. Todos estos archivos pueden cargarse mediante fotografías o copias digitalizadas siempre que la información sea legible.

PAMI Con documentación básica y un trámite online, es posible obtener la cobertura médica de Pami y acceder a medicamentos, estudios y prestaciones de salud.

¿Quiénes pueden solicitar una cobertura de Pami?

Si bien el sistema de Pami está orientado principalmente a jubilados y pensionados, existen otros grupos que también pueden incorporarse a la cobertura médica que brinda la obra social, como por ejemplo quienes iniciaron el trámite jubilatorio y esperan la resolución definitiva de su beneficio