Cómo es la moneda de 1 dólar que vale 276.000 dólares

image.png

Cómo es la moneda de 1 dólar que vale 276 mil dólares

La moneda de 1 dólar, según el sitio especializado CoinTrackers, es la más valiosa entre los 25 dólares de plata más importantes. Sus características más importantes tienen que ver con el hecho de que está formada por un 90% de plata y el resto de cobre. Esto le atribuye un peso y un brillo que la hace diferente al resto de las monedas. Además, en el anverso cuenta con la figura de la Estatua de la Libertad y 13 estrellas que la rodean. Ese número no es casual, ya que representan cada una de las colonias originales que supo tener Estados Unidos.

En el reverso de esta moneda de 1 dólar, en tanto, se encuentra la famosa figura del águila calva con sus alas abiertas, mientras sostiene una rama de olivo y flechas, más las leyendas "One Dollar", In God we Trust" y "United States of America".

►TE PUEDE INTERESAR: Remuneran 150.000 dólares al coleccionista que guarde este billete de dólar

image.png

Se calcula que, en total, fueron hechas menos de 1 millón de estas monedas. Es justamente ese bajo número lo que hace tan codiciada por los coleccionistas a esta moneda de 1 dólar. Aunque, por supuesto, su valor también depende de qué tan bien conservada se encuentre este ejemplar que se ha convertido en el sueño de muchos coleccionistas de monedas y billetes.

Igualmente, si alguien llegase a tener una moneda de 1 dólar de este estilo o parecida, se recomienda acudir con un experto qué pueda decir si es de valor y cuánto puede ser su precio para evitar posibles estafas.