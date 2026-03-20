Cómo es el paso a paso para sacarle el sarro a la pava eléctrica

Por qué elegir el vinagre para decirle adiós al sarro

Eficacia: desprende las placas de sarro más duras en minutos.

más duras en minutos. Economía: es notablemente más barato que los descalcificadores industriales.

Seguridad: al ser un producto natural, no hay riesgo de intoxicación si queda algún residuo.

vinagre blanco

Chau sarro: la guía paso a paso para una limpieza profunda

Para que la pava eléctrica recupere su brillo original, el método más efectivo es el siguiente:

La proporción justa: llená la pava eléctrica con una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco hasta cubrir la zona afectada. El hervor clave: encendé la pava eléctrica y dejá que la mezcla llegue a ebullición. Reposo necesario: una vez que se apague, dejala reposar entre 15 y 20 minutos. Vas a ver cómo el sarro se desprende solo. Enjuague final: tirar el líquido, pasar una esponja suave si quedó algún resto rebelde y realizar dos hervores solo con agua limpia para eliminar cualquier rastro de olor a vinagre.

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¿Y si no soporto el olor al vinagre?

Para quienes prefieren evitar el aroma intenso del vinagre, el limón es la alternativa natural para eliminar el sarro de la pava eléctrica. Cortar dos limones en rodajas, ponerlos dentro con agua y hervir dos veces cumple una función similar, aunque suele requerir un poco más de tiempo de contacto para sarros muy gruesos.

Dato útil: Para evitar que el sarro vuelva rápido a este electrodoméstica, se recomienda no dejar agua estancada en la pava eléctrica una vez terminada la ronda de mates. Vaciarla por completo marca la diferencia.