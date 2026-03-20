Cómo es el paso a paso para sacarle el sarro a la pava eléctrica

El sarro es el enemigo silencioso de las mañanas en todo el mundo. Esa capa blanca de minerales que se acumula en el fondo de la pava eléctrica, no solo afecta el sabor del agua, sino que ralentiza el hervor y reduce la vida útil del electrodoméstico.
Aunque existen productos químicos en el supermercado, hay un ingrediente de alacena que se consagra como el "Rey del Descalcificado" por su eficacia, bajo costo y seguridad alimentaria.
Cómo eliminar el sarro de la pava eléctrica
Si bien el ácido cítrico es un competidor fuerte para decirle adiós de manera definitiva al sarro de la pava eléctrica, el vinagre blanco es el mejor aliado por una razón física sencilla: su acidez reacciona instantáneamente con el carbonato de calcio (el sarro), disolviéndolo sin necesidad de limpiar con mucha profundidad.
Por qué elegir el vinagre para decirle adiós al sarro
- Eficacia: desprende las placas de sarro más duras en minutos.
- Economía: es notablemente más barato que los descalcificadores industriales.
- Seguridad: al ser un producto natural, no hay riesgo de intoxicación si queda algún residuo.
Chau sarro: la guía paso a paso para una limpieza profunda
Para que la pava eléctrica recupere su brillo original, el método más efectivo es el siguiente:
- La proporción justa: llená la pava eléctrica con una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco hasta cubrir la zona afectada.
- El hervor clave: encendé la pava eléctrica y dejá que la mezcla llegue a ebullición.
- Reposo necesario: una vez que se apague, dejala reposar entre 15 y 20 minutos. Vas a ver cómo el sarro se desprende solo.
- Enjuague final: tirar el líquido, pasar una esponja suave si quedó algún resto rebelde y realizar dos hervores solo con agua limpia para eliminar cualquier rastro de olor a vinagre.
¿Y si no soporto el olor al vinagre?
Para quienes prefieren evitar el aroma intenso del vinagre, el limón es la alternativa natural para eliminar el sarro de la pava eléctrica. Cortar dos limones en rodajas, ponerlos dentro con agua y hervir dos veces cumple una función similar, aunque suele requerir un poco más de tiempo de contacto para sarros muy gruesos.
Dato útil: Para evitar que el sarro vuelva rápido a este electrodoméstica, se recomienda no dejar agua estancada en la pava eléctrica una vez terminada la ronda de mates. Vaciarla por completo marca la diferencia.