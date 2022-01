Cómo es el café tonic, el trago que es sensación

Te puede interesar: "Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas"

Sea en la casa o en el bar, un café no se le niega a nadie. A menos de que la temperatura máxima sea de 34 grados, en cuyo caso tampoco se rechaza la taza pero se buscan opciones para no morir del calor: ahí entra la preparación en frío o cold brew pero también el espresso con tónica.

Cómo preparar el café tonic

El nombre es obvio y la receta para hacerlo en casa es bastante sencilla, sobre todo si se tiene en claro cómo hacer un buen espresso. Después es cuestión de preparar el trago en cada vaso: primero se sirven tres cubos de hielo, luego se agregan 200 ml. de agua tónica y por último se vierten los 50 ml. de café enfriado.

También se puede hacer con cold brew, así que quienes no tengan máquina de café no quedan afuera de la experiencia. La clave es evitar que se forme espuma al servir la tónica sobre los hielos porque sino se va el gas y el efecto ya no es el mismo.

De más está decir que se estropea con leche, que no se le agrega azúcar ni edulcorante y que está prohibido batirlo. Se trata de que ambas bebidas se complementen, así que también hay que evitar que los hielos se diluyan al punto de desdibujar los sabores y texturas, los amargores y la carbonatación.

Para quienes no sea una opción hacer espresso en casa, el café con tónica aparece cada vez más seguido en los menúes de bares, así que podría convertirse en el nuevo clásico de la coctelería.