Cómo eliminar a los piojos de la cabeza usando un poco de acondicionador: extracción casera y efectiva

Por otro lado, la lubricación facilita que el peine fino o patrullero se deslice suavemente, permitiendo arrastrar tanto a los insectos adultos como a las liendres adheridas a la fibra capilar.

Además, el acondicionador deja el cabello suave y fácil de manejar, transformando una situación molesta en una rutina de cuidado capilar profunda.

acondicionador de cabello La densidad del acondicionador puede aturdir a los piojos y las liendres.

Como en todo truco casero, la constancia es la clave. Si mantienes la disciplina con este método de acondicionador, lograrás una cabeza libre de piojos de forma natural y efectiva.

Tener piojos en la cabeza (pediculosis) causa principalmente picazón intensa, irritación del cuero cabelludo y molestias para dormir. Aunque son molestos y muy contagiosos en entornos escolares, no transmiten enfermedades graves. El mayor riesgo es la infección bacteriana secundaria por el rascado excesivo que puedes generarte.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero