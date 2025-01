Sin embargo, en más de una ocasión puede suceder que terminamos eligiendo una sandía que no está en su punto. A continuación te daremos algunos tips para elegir la mejor sandía sin necesidad de cortarla y probarla.

¿Cómo elegir la mejor sandía, según los verduleros?

El primer tip para saber si la sandía está en su punto consiste en pegarle con la palma de la mano. Si el sonido es hueco, entonces la sandía no está para consumir. El sonido NO debe ser hueco. Esto quiere decir que la fruta no tiene vacíos intermedios.