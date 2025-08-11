Cómo devolverle el brillo a los vasos de vidrio opacos y manchados

Corta un limón por la mitad y frota con él todos los vasos y copas de vidrio para que el ácido que tiene esta fruta vaya destruyendo toda esa capa que hace que tu vaso esté opaco.

También puedes exprimir el limón y volcar el jugo dentro del vaso. Con los dedos puedes pasarlo bien por todo el vaso. Además, destruirá bacterias y dejará un agradable olor.

Cuando el vaso esté bien impregnado con el limón, coloca una pizca de sal por toda la superficie y frota o con la mano o con un paño. Los granos de sal actuarán como un estropajo y eliminarán la cal que se acumula en los vasos. A continuación podrás lavar el vaso con agua y detergente y esperar a que se seque al aire.

Limón.jpg Limón.

Otra opción es preparar una mezcla con 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 1 cucharada de sal. Añade a la mezcla un vaso con agua caliente y limpia tus vasos con esta preparación. Deja que actúe durante unos minutos y verás cómo van desapareciendo las manchas de la cal. Enjuaga con abundante agua.

¿Los vasos se secan hacia abajo o hacia arriba?

Para evitar que los vasos se llenen de hongos y acumulen mal olor, lo ideal es escurrirlos boca abajo sobre una superficie que tenga ventilación, como los escurridores con rejillas.