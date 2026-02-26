Cómo cultivar una planta de manzanilla desde un saquito de té

Después de tomar tu taza de té de manzanilla, abre con mucho cuidado cuidado el saquito de té. Esparce su contenido sobre la tierra de forma uniforme. Luego tendrás que tapar las semillas con una capa muy fina de tierra y sustrato. Rocía un poco de agua (debe ser delicado ya que puedes dañar su germinación).

Procura hacer este cultivo a finales de invierno y principios de primavera. Para acelerar su germinación, cubre con una bolsa de nylon o papel film con el fin de proteger las semillas.

En un par de semanas, verás como crece la planta de manzanilla, la cual debe ser trasladada con cuidado al lugar donde se cultivará definitivamente. Te aconsejamos que sea un sitio que reciba un par de horas de sol al día, pero no demasiado para que no se queme.

Planta manzanilla

Los expertos aseguran que lo mejor es hacer todo este proceso en macetas grandes, ya que puede ser una planta algo invasora y de rápido crecimiento. De ahora en adelante podrás tener tu propia manzanilla para hacer té o para simplemente apreciar su aroma.