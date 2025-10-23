Cómo coser fundas para cubrir los alimentos: con un truco de costura en casa

Paso a paso y con un truco: cómo coser fundas para cubrir los alimentos
Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar muy pocos materiales y algunos minutos. Puedes coser bolsas de diferentes tamaños, colores y formas para cubrir los recipientes con comida y guardarlos en la heladera.
Necesitarás: un círculo de tela impermeable o tela de avión del color que quieras, un elástico para rodear el borde (tiene que ser más chico que el círculo para que haga efecto elástico), hilo, aguja o máquina de coser y tijeras.
Muchas veces reservamos un poco de alimento que sobró en una compotera sin tapa o cubierta. La comida se seca, se llena de olor o traspasa el olor a la heladera y los otros alimentos. Ahora sí, te comparto el paso a paso de este truco de hilos.
- Para comenzar con este truco, recorta las telas en forma circular tal como se ve en el video. Puedes colocar tela doble o un plástico en el interior para que sea más impermeable.
- Cose las telas y realiza un dobladillo en el borde, dejando un pequeño hueco para introducir el elástico.
- Coloca el elástico con ayuda de una alfiler y realiza un nudo entre ambas puntas para que no se salga.
5 consejos sencillos para aprender a coser en casa
La costura es una actividad de casa muy divertida, desafiante y creativa. Si tienes algunas viejas telas, retazos o prendas de ropa viejas que deseas aprovechar, puedes recurrir a un truco de hilos. Pero, antes de realizar cualquier puntada, es importante tener en cuenta algunos consejos prácticos de costurera experta.
- Antes de emprender cualquier proyecto de costura es importante tener bien claras las metas y comenzar con trucos sencillos y tutoriales básicos. Prepara un costurero bien completo con elementos indispensables, como tijeras, alfileres, hilos de algodón, agujas, moldes y regla.
- Realiza un pre lavado de las telas antes de comenzar a coser. Muchas telas se achican o contraen cuando entran en contacto con el agua.
- Afila las tijeras antes de utilizarlas. Una tijera sin filo puede dañar la tela y deshilacharla. Puedes realizar un truco para ello, frotando un poco de papel aluminio en las tijeras.
- Utiliza hilos y agujas de la medida correcta. Para telas más gruesas lo ideal es usar agujas de 18 o 16, para telas finas lo mejor son las agujas de 11. También es importante usar telas acordes para cada proyecto, con una caída adecuada.
- Finalmente, si coses con máquina de coser, no olvides realizar una revisión semestral o anual de la máquina, sobe todo si la utilizas muy seguido.