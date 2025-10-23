Inicio Sociedad truco
Truco de hilos

Cómo coser fundas para cubrir los alimentos: con un truco de costura en casa

Con un poco de tela y un truco puedes crear fundas para compoteras, recipientes de plástico o contendores de alimentos

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Con un truco de costura y algunos retazos de tela puedes crear hermosas fundas para compoteras. 

Un truco de costura es una herramienta o procedimiento artesanal que puedes realizar en casa. Este tipo de trucos sirven para diseñar ropa nueva, reutilizar ropa vieja, arreglar prendas rotas o aprovechar retazos pequeños.

fundas para alimentos
Puedes realizar varias fundas y tenerlas siempre a mano para cubrir los alimentos.&nbsp;

Paso a paso y con un truco: cómo coser fundas para cubrir los alimentos

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar muy pocos materiales y algunos minutos. Puedes coser bolsas de diferentes tamaños, colores y formas para cubrir los recipientes con comida y guardarlos en la heladera.

Necesitarás: un círculo de tela impermeable o tela de avión del color que quieras, un elástico para rodear el borde (tiene que ser más chico que el círculo para que haga efecto elástico), hilo, aguja o máquina de coser y tijeras.

Muchas veces reservamos un poco de alimento que sobró en una compotera sin tapa o cubierta. La comida se seca, se llena de olor o traspasa el olor a la heladera y los otros alimentos. Ahora sí, te comparto el paso a paso de este truco de hilos.

  1. Para comenzar con este truco, recorta las telas en forma circular tal como se ve en el video. Puedes colocar tela doble o un plástico en el interior para que sea más impermeable.
  2. Cose las telas y realiza un dobladillo en el borde, dejando un pequeño hueco para introducir el elástico.
  3. Coloca el elástico con ayuda de una alfiler y realiza un nudo entre ambas puntas para que no se salga.

5 consejos sencillos para aprender a coser en casa

La costura es una actividad de casa muy divertida, desafiante y creativa. Si tienes algunas viejas telas, retazos o prendas de ropa viejas que deseas aprovechar, puedes recurrir a un truco de hilos. Pero, antes de realizar cualquier puntada, es importante tener en cuenta algunos consejos prácticos de costurera experta.

costura
Siempre hay que coser con moldes y marcas claras para evitar problemas de costura.&nbsp;

  1. Antes de emprender cualquier proyecto de costura es importante tener bien claras las metas y comenzar con trucos sencillos y tutoriales básicos. Prepara un costurero bien completo con elementos indispensables, como tijeras, alfileres, hilos de algodón, agujas, moldes y regla.
  2. Realiza un pre lavado de las telas antes de comenzar a coser. Muchas telas se achican o contraen cuando entran en contacto con el agua.
  3. Afila las tijeras antes de utilizarlas. Una tijera sin filo puede dañar la tela y deshilacharla. Puedes realizar un truco para ello, frotando un poco de papel aluminio en las tijeras.
  4. Utiliza hilos y agujas de la medida correcta. Para telas más gruesas lo ideal es usar agujas de 18 o 16, para telas finas lo mejor son las agujas de 11. También es importante usar telas acordes para cada proyecto, con una caída adecuada.
  5. Finalmente, si coses con máquina de coser, no olvides realizar una revisión semestral o anual de la máquina, sobe todo si la utilizas muy seguido.

