Cómo coser fundas para cubrir los alimentos: con un truco de costura en casa

fundas para alimentos Puedes realizar varias fundas y tenerlas siempre a mano para cubrir los alimentos.

Paso a paso y con un truco: cómo coser fundas para cubrir los alimentos

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar muy pocos materiales y algunos minutos. Puedes coser bolsas de diferentes tamaños, colores y formas para cubrir los recipientes con comida y guardarlos en la heladera.

Necesitarás: un círculo de tela impermeable o tela de avión del color que quieras, un elástico para rodear el borde (tiene que ser más chico que el círculo para que haga efecto elástico), hilo, aguja o máquina de coser y tijeras.