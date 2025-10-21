Recibe a tus invitados con hermosos posavasos: gracias a un truco de costura en casa

posavasos Puedes realizar posavasos de diferentes colores, medidas y diseños, aprovechando todos los retazos pequeños de tela.

Con un truco de hilos: crea tus propios posavasos artesanales en casa

El posavasos es un accesorio de mesa que no muchos usan, pero que es ultra necesario, sobre todo cuando no tenemos manteles en casa y queremos proteger la mesa de marcas de bebidas o quemaduras.

Para realizar este sencillo truco de costura en casa, vas a necesitar algunos retazos de la tela que tengas y más te guste, un poco de guata fina (si es muy alta el vaso puede perder estabilidad), hilo, aguja, tijeras, moldes de papel y máquina de coser si tienes, si no puedes hacerlo a mano. De todas formas, en el tutorial puedes seguir mejor el paso a paso.