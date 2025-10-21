Recibe a tus invitados con hermosos posavasos: gracias a un truco de costura en casa

Con un truco de hilos: crea tus propios posavasos artesanales en casa
El posavasos es un accesorio de mesa que no muchos usan, pero que es ultra necesario, sobre todo cuando no tenemos manteles en casa y queremos proteger la mesa de marcas de bebidas o quemaduras.
Para realizar este sencillo truco de costura en casa, vas a necesitar algunos retazos de la tela que tengas y más te guste, un poco de guata fina (si es muy alta el vaso puede perder estabilidad), hilo, aguja, tijeras, moldes de papel y máquina de coser si tienes, si no puedes hacerlo a mano. De todas formas, en el tutorial puedes seguir mejor el paso a paso.
- Para dar inicio a este truco de hilos, selecciona y recorta las telas que vas a utilizar, de la forma y medida que desees. Vas a requerir dos porciones de tela iguales por posavasos y una pieza de guata de la misma medida.
- Enfrenta los derechos de tela de cada posavasos. Realiza una costura recta en todo el borde, dejando un orificio para voltear la tela y colocar la guata.
- Voltea la tela e introduce la pieza de guata. Cose el orificio que quedó abierto.
- Para aplastar un poco la guata, realiza una costura irregular en forma de caracol o con rombos, puedes hacer el dibujo que desees tal como se ve en el tutorial del truco.
Para principiantes: ¿cómo puedo empezar a coser en casa?
- Empieza por proyectos pequeños y sencillos. Por ejemplo, puedes buscar algún truco para hacer un ruedo o reciclar retazos de tela para hacer vinchas para el pelo.
- Ten a mano siempre unas tijeras afiladas, un centímetro o regla, hilos de diferentes colores, agujas, alfileres y retazos viejos para probar las costuras antes de coser sobre la prenda real.
- Si tienes máquina de coser, utiliza siempre agujas de diferentes medidas para cada grosor de tela. También es importante realizar una revisión o limpieza anual de la máquina de coser para eliminar pelusas o polvo acumulado que puede dañar el funcionamiento del aparato.
- Antes de coser o realizar cualquier tipo de truco en casa, realiza moldes de papel. Los moldes son complicados y aburridos, pero te ahorran muchos problemas de medidas y descosidas.
- Remoja las telas de algodón antes de cortarlas y coserlas. Este tipo de tejido se contrae por el agua caliente o tibia y reduce su tamaño.
- Plancha las telas antes de coserlas para hacer bien los cortes o marcas. También es importante hilvanar los bordes de las telas que tienden a deshilacharse. Sigue estos consejos, toma un truco y comienza a coser en casa.