Cómo conseguir un inodoro libre de sarro: el truco casero que lo deja brillante y perfumado

Vinagre blanco: este ingrediente posee un alto contenido de ácido acético, es un excelente desincrustante y desodorizante. Disuelve los depósitos de cal y ayuda a eliminar manchas difíciles.

Jugo de limón: además de aportar un aroma fresco y natural, el ácido cítrico refuerza el efecto limpiador del vinagre y ayuda a blanquear la porcelana.

Sal gruesa: este ingrediente funciona como un abrasivo suave que facilita la eliminación de restos de cal y manchas, dejando la superficie más brillante.

Limpiar inodoro El sarro puede eliminarse con vinagre blanco o jugo de limón.

Ingredientes:

2 tazas de vinagre blanco.

½ taza de jugo de limón fresco.

3 cucharadas de sal gruesa.

El primer paso es colocar en un recipiente el vinagre blanco, el jugo de limón y la sal gruesa. Vierte la mezcla en una botella con atomizador para facilitar su aplicación. En cuando a su aplicación, te aconsejamos descargar el inodoro para humedecer las superficies internas.

Rocía generosamente la mezcla en las paredes del inodoro y en el fondo de la taza. Tendrás que asegurarte de cubrir bien las zonas con depósitos de cal. Deja actuar la mezcla durante al menos 5 horas (idealmente durante la noche). Pasado el tiempo, frota con un cepillo de baño, prestando atención a las áreas más afectadas.