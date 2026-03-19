Cómo conseguir un inodoro libre de sarro: el truco casero que lo deja brillante y perfumado

Uno de los principales problemas de limpieza que uno puede enfrentar en el baño es el hecho de cómo eliminar el sarro acumulado en el inodoro. Cuando no retiramos estos restos de sarro y cal correctamente, los mismos se acumulan y entonces requerimos de medidas o métodos más fuertes o específicos.
Si bien existen muchos productos de limpieza que prometen eliminar la cal y el sarro acumulado, los mismos pueden someternos a vapores tóxicos, riesgo de irritación en la piel y un impacto negativo en el medio ambiente.
¿Cómo eliminar el sarro y la cal de los inodoros?
Puedes eliminar el sarro y la cal acumulada en el inodoro gracias a los siguientes ingredientes:
- Vinagre blanco: este ingrediente posee un alto contenido de ácido acético, es un excelente desincrustante y desodorizante. Disuelve los depósitos de cal y ayuda a eliminar manchas difíciles.
- Jugo de limón: además de aportar un aroma fresco y natural, el ácido cítrico refuerza el efecto limpiador del vinagre y ayuda a blanquear la porcelana.
- Sal gruesa: este ingrediente funciona como un abrasivo suave que facilita la eliminación de restos de cal y manchas, dejando la superficie más brillante.
Ingredientes:
- 2 tazas de vinagre blanco.
- ½ taza de jugo de limón fresco.
- 3 cucharadas de sal gruesa.
El primer paso es colocar en un recipiente el vinagre blanco, el jugo de limón y la sal gruesa. Vierte la mezcla en una botella con atomizador para facilitar su aplicación. En cuando a su aplicación, te aconsejamos descargar el inodoro para humedecer las superficies internas.
Rocía generosamente la mezcla en las paredes del inodoro y en el fondo de la taza. Tendrás que asegurarte de cubrir bien las zonas con depósitos de cal. Deja actuar la mezcla durante al menos 5 horas (idealmente durante la noche). Pasado el tiempo, frota con un cepillo de baño, prestando atención a las áreas más afectadas.