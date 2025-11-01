Cómo conectar cables a baterías: el eficaz truco que evita daños y prolonga su vida útil

Cuando tenemos algún imprevisto nunca está de más tener conocimientos básicos sobre electricidad, sobre todo cuando se trata del auto.

Cómo conectar cables a baterías

Ya es sabido que el orden sí importa y que sí altera el producto. Uno de los errores más comunes al manipular una batería es conectar los cables en el orden incorrecto. El truco para hacerlo bien es seguir siempre el orden positivo-negativo al conectar, y el orden inverso al desconectar.