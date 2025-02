Cómo armar 3 looks cancheros con dos prendas básicas: jean celeste y remera blanca

Salida de fin de semana

Cualquier jean largo en color celeste sirve para dar un aire fresco a un look para salir con amigas o a una cita amorosa. La clave está en combinar con unas buenas zapatillas y accesorios como mochila cool de colores y una gorra a juego; también es buen tip el uso de pañuelos en el cabello.

look jean remera (1).jpg

Atuendo para el trabajo

No siempre las prendas de lino o telas similares son las únicas que quedan bien en un look laboral. Aunque las camisas son un clásico en ese ambiente, se las puede combinar con un jean celeste para darle un toque más juvenil. Si no tienes una camisa blanca, basta con una remera básica de ese color y la combinación con zapatos bajos, cartera y algún tipo de abrigo como chaleco o blazer.

look jean remera (2).jpg

Look para la noche

Ahora sí, si tienes una propuesta de noche y no quieres dar vueltas para vestir un buen look, toma tu jean más cómodo y una remera blanca que te salvará la vida. En esta ocasión, los stilettos son la clave para darle una imagen más formal y nocturna a un atuendo básico. Además, un clean look termina por complementarlo y mostrarlo perfecto.