Comió una tortilla de papas comprada en una confitería y murió por una posible intoxicación

Muerte tortilla hospital Después de comer la tortilla de papas, la pareja fue internada en el Hospital San Martín, donde el hombre murió.

De acuerdo a la reconstrucción del caso por parte de los investigadores, la pareja comenzó a experimentar náuseas, vómitos y malestar general pocas horas después de comer la tortilla de papas. Lo que aparentemente era un cuadro leve de malestar estomacal derivó rápidamente en una emergencia médica.

Frente a la gravedad del caso, ambos fueron trasladados al Hospital San Martín, donde quedaron internados bajo observación. La complicación surgió porque Galván presentaba afecciones cardíacas preexistentes, lo que agravó su estado y finalmente murió.

Los estudios bioquímicos realizado por los profesionales detectaron la presencia de salmonella, una bacteria que suele transmitirse por alimentos contaminados, especialmente aquellos con huevo crudo o mal cocido.

La Justicia clausuró el local tras el incidente

Luego de las denuncias y los análisis bacteriológicos, la Municipalidad de La Plata dispuso la clausura del comercio ubicado en 64 y diagonal 73, donde habría sido comprada la tortilla de papas, aunque horas el local habría reabierto.

Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a circular las quejas y criticas de clientes, en donde denunciaban que habían sufrido síntomas similares al padecido por la pareja.

De todos modos, las autoridades iniciaron una causa por "homicidio culposo" y los investigadores trabajan para determinar el origen exacto de la contaminación.

La confitería difundió un comunicado

"Ante la gravedad del caso, el comercio emitió un comunicado en el que negó cualquier responsabilidad, asegurando que cumple con los protocolos sanitarios y que las inspecciones no detectaron irregularidades", indican el responsable del comercio.

"Ante los hechos de público conocimiento sobre un caso de salmonella y la información errónea que está circulando en distintos medios y redes sociales, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y aclarar la situación", argumenta la nota.

Muerte tortilla local Los responsables del comercio negaron que manipulen productos en mal estado que provoquen intoxicación.

"A raíz de este caso, recibimos una inspección oficial por parte del área de Bromatología. Durante la misma, las autoridades verificaron que nuestro equipo cuenta con todas las libretas sanitarias al día y que cumplimos estrictamente con todos los protocolos de higiene y manipulación de alimentos", indicaron en el comunicado.

Finaliza la nota expresando: "El resultado de la inspección fue concluyente: está todo en perfecto orden y el origen de este problema NO provino de nuestras instalaciones. Desmentimos categóricamente cualquier noticia que nos vincule con este caso. En La Ideal, nuestra prioridad absoluta siempre fue y seguirá siendo la calidad de nuestros productos y la salud de quienes nos eligen todos los días".