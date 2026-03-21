Comerciante héroe en acción: salvó a un cliente que no podía respirar y el dramático momento quedó grabado

La importancia de la reacción inmediata

Juan Magallanes RCP Juan Magallanes, un comerciante "héroe" de Godoy Cruz.

El comerciante relató que se dio cuenta enseguida de que algo no estaba bien. Miró al cliente y notó un cambio repentino y comportamiento desesperado: se levantó de golpe y no podía respirar.

“Fue automático”, resumió. Magallanes tomó de la cintura al hombre y comenzó a aplicar la maniobra Heimlich. En el local había varios comensales y la escena generó nerviosismo. La familia del sujeto atragantado se asustó y el clima se volvió tenso en segundos.

A pesar de eso, Magallanes mantuvo la calma. Repitió la maniobra hasta que finalmente el cliente logró expulsar el pedazo de carne y volvió a respirar. Todo ocurrió en pocos minutos, pero se vivió como una eternidad.

En 2019 salvó a un niño practicándole RCP

Embed - AHORA: Juan Magallanes salvó LA VIDA de un cliente que se estaba AHOGANDO

Esta no es la primera vez que el comerciante salva a una persona. Magallanes ya había atravesado una situación similar en 2019, cuando ayudó a salvar a un niño de 3 años a través de la práctica de RCP.

En ese momento, llegaba a su casa después del trabajo cuando su hermano le pidió ayuda urgente: el chico se había caído a una pileta y había tragado agua. Sin pensarlo, dejó el auto en medio de la calle, incluso con las llaves puestas, y corrió hasta donde estaba el nene.

Tras varios minutos de maniobras de reanimación, el nene recuperó los signos vitales.

En qué consiste la maniobra de Heimlich

La maniobra de Heimlich es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir la vía aérea por atragantamiento. Se utiliza en personas conscientes para expulsar objetos.

Consiste en pararse detrás de la persona, rodearla con los brazos a la altura de la cintura y hacer presión rápida hacia adentro y hacia arriba, como pequeños empujones en el abdomen.

maniobra de heimlich

Esa presión genera un “empuje de aire” desde los pulmones que ayuda a expulsar lo que está trabando la respiración. Es un movimiento simple, pero tiene que hacerse con decisión y en el momento justo.

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP), en tanto, es una técnica de emergencia vital que combina compresiones torácicas y, a veces, respiraciones boca a boca para mantener el flujo de sangre oxigenada al cerebro y órganos vitales cuando el corazón de una persona ha dejado de latir. Se aplica para salvar vidas hasta que llegue ayuda médica.