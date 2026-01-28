Un enfermero se vistió de héroe y le salvó la vida a una bebé tras un dramático momento

enfermero bebé san rafael La posta sanitaria municipal "Arroyo Los Caballos" donde salvaron a la bebé.

La bebé fue trasladada luego en la ambulancia de Punta del Agua hacia el Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear, donde recibió oxígeno durante el viaje. Finalmente se confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro.

"Gracias a Dios estaba el enfermero", dijo la madre de la bebé

“Gracias a Dios estaba el enfermero, porque si no, no hubiésemos llegado”, expresó la madre, quien relató que al arribar a la posta la pequeña “no respiraba”.

El paraje Los Toldos es una pequeña comunidad del secano, ubicada a unos 25 kilómetros del casco urbano de Punta del Agua. Allí viven alrededor de 30 familias, dedicadas casi exclusivamente a la cría de ganado caprino.

El centro de salud municipal en cuestión es parte de los 28 que se encuentran distribuidos en distintos puntos del departamento sureño.