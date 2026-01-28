Un enfermero se vistió de héroe y le salvó la vida a una bebé tras un dramático momento

En la posta sanitaria municipal “Arroyo Los Caballos”, situada en el paraje Los Toldos de San Rafael, un enfermero logró salvarle la vida a una bebé de tan solo un año que a la que encontró sin signos vitales tras sufrir convulsiones en su casa.
El dramático momento se dio cuando los padres de la nena notaron que estaba sufriendo convulsiones, por lo que la trasladaron por sus propios medios hasta el centro de salud municipal del lugar. La situación se había tornado crítica, ya que la menor llegó a la dependencia sin vida.
El enfermero actuó con velocidad y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), lo que permitió estabilizarla para su posterior derivación.
La bebé fue trasladada luego en la ambulancia de Punta del Agua hacia el Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear, donde recibió oxígeno durante el viaje. Finalmente se confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro.
"Gracias a Dios estaba el enfermero", dijo la madre de la bebé
“Gracias a Dios estaba el enfermero, porque si no, no hubiésemos llegado”, expresó la madre, quien relató que al arribar a la posta la pequeña “no respiraba”.
El paraje Los Toldos es una pequeña comunidad del secano, ubicada a unos 25 kilómetros del casco urbano de Punta del Agua. Allí viven alrededor de 30 familias, dedicadas casi exclusivamente a la cría de ganado caprino.
El centro de salud municipal en cuestión es parte de los 28 que se encuentran distribuidos en distintos puntos del departamento sureño.